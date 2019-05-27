«Родненький, любименький!»: Максим Галкин показал, как дети встречают его с гастролей

Счастливый отец двух малышей юморист Максим Галкин – автор многочисленных смешных и трогательных роликов в своем Instagram с участием Лизы и Гарри. На одних записях Максим показывает игры детей, на других – занятия или поздравления с праздниками.

На этот раз юморист поделился кадрами встречи с детьми в своем замке после возвращения с гастролей. Запись начинается еще на подъезде к замку в деревне Грязь, где живет звездное семейство. Из дома выбегают Гарри и Лиза и начинают подпрыгивать и радостно кричать: «Папочка, родненький, хорошенький, любименький!».

Затем, когда Максим Галкин уже вышел из машины, ребятня наперебой начинают рассказывать последние новости, главные из которых касаются роста зубов.

«А у меня зуб-то не шатается, но новый растет», — говорит отцу Лиза.

«А у меня уже почти вырос, завтра мне вырвут другой», — перебивает ее Гарри.

За кадром диалог малышей, шутя, комментирует и Алла Пугачева, называя детей «настоящими звездами шоу-бизнеса».