Муж Леры Кудрявцевой «подогрел» слухи о беременности телеведущей

Новое совместное фото пары, которое опубликовал Игорь Макаров, заставило поклонников телеведущей предположить, что Лера ждет малыша. Но некоторые из них все же настаивают, что на звезде просто неудачное платье.

Супруг Леры Кудрявцовой «подогрел» слухи о скором пополнении в семействе. Поклонники предполагают, что телеведущая находится в интересном положении. Новый совместный снимок, который опубликовал на своей странице в Instagram хоккеист Игорь Макаров, вызвал целый шквал вопросов от подписчиков.

На фото супруги запечатлены стоящими в обнимку. На Лере яркое летнее платье, наряд подчеркивает формы телеведущей и именно данный факт натолкнул фанатов на определенные мысли: или снимок не самый удачный или звезда поправилась, особенно в области талии.

«Лера беременна? Или платье такое?» – вопрошают подписчики.

Слухи о беременности Кудрявцевой обсуждаются уже несколько недель. Многие отмечают, что пара «не задержалась со вторым ребенком».

Кстати, негативных комментариев под постом не оказалось, да и тех, кто склоняется к неудачному ракурсу фото тоже единицы, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками снимком своей дочки Машеньки. Семья отдыхала в Майами и наслаждалась солнцем. И пока Лера Кудрявцева закрывает о поклонников личико дочки сердечками, папа с удовольствием демонстрирует свою красавицу, пишет сайт argumenti.ru.