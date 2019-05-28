Муж Леры Кудрявцевой «подогрел» слухи о беременности телеведущей

Супруг Леры Кудрявцовой «подогрел» слухи о скором пополнении в семействе. Поклонники предполагают, что телеведущая находится в интересном положении. Новый совместный снимок, который опубликовал на своей странице в Instagram хоккеист Игорь Макаров, вызвал целый шквал вопросов от подписчиков.
На фото супруги запечатлены стоящими в обнимку. На Лере яркое летнее платье, наряд подчеркивает формы телеведущей и именно данный факт натолкнул фанатов на определенные мысли: или снимок не самый удачный или звезда поправилась, особенно в области талии.
«Лера беременна? Или платье такое?» – вопрошают подписчики.
Слухи о беременности Кудрявцевой обсуждаются уже несколько недель. Многие отмечают, что пара «не задержалась со вторым ребенком».
Кстати, негативных комментариев под постом не оказалось, да и тех, кто склоняется к неудачному ракурсу фото тоже единицы, пишет сайт Актуальные новости.
Ранее хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками снимком своей дочки Машеньки. Семья отдыхала в Майами и наслаждалась солнцем. И пока Лера Кудрявцева закрывает о поклонников личико дочки сердечками, папа с удовольствием демонстрирует свою красавицу, пишет сайт argumenti.ru.