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В Сети появились фото принца Гарри, запечатленного на борту пассажирского самолета

Герцог Сассекский летел рейсом из Рима в Лондон, где его исподтишка и сфотографировала одна из пассажирок.

В Сети появились фото принца Гарри, запечатленного на борту пассажирского самолета
Принц Гарри. фото: globallookpress.com

Несколько недель назад принц Гарри стал отцом. Его супруга Меган Маркл подарила ему наследника Арчи. Несколько дней влюбленные провели наедине с ребенком, а уже потом показали его общественности. По мнению поклонников звездной пары, малыш – копия своей мамы. Однако королевские обязанности никто не отменял. Вскоре герцогу Сассекскому пришлось покинуть жену с ребенком. 24 мая он уехал в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS. Состязания в этом году впервые за всю историю своего существования проходили в Италии.

Принц Гарри должен был провести там лишь один день, но в итоге его визит затянулся на три дня. Игра прошла успешно. Внук королевы Елизаветы II лихо скакал на коне и даже отметился результативным действием на поле. В прошлом году на подобных состязаниях присутствовала и Меган. Она поцеловала возлюбленного, когда его команда победила, нарушив протокол. Теперь же принц Гарри в одиночестве возвращался домой. Он летел на борту пассажирского лайнера из Рима в Лондон. Рыжеволосого принца вскоре заметила поклонница и сфотографировала его.

В Facebook женщина выложила снимок, на котором член королевской семьи сидит в первом классе. При этом он выглядит уставшим.

«В самолете я увидела парня, который был как две капли воды похож на принца Гарри. На его пальце красовалось обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим. Рядом с ним сидел охранник и пристально смотрел на меня. Наконец что-то в моем мозгу щелкнуло, и я поняла, что это принц Гарри, возвращающийся в Лондон из Рима. Он был на турнире по поло. Потом герцог Сассекский мило улыбнулся и сказал „привет“, когда понял, что его заметили», — описала все пассажирка в соцсети, пишет британское издание Hello!.

Она также отметила, что не хотела беспокоить принца. Когда он покидал борт, то поблагодарил пилотов и команду. К слову, неудивительно, что герцог Сассекский выглядел уставшим. Теперь он тратит энергию не только на поездки, но и на бессонные ночи. Со слов его друзей, принц Гарри очень заботливый отец. Добавим, что Меган Маркл планирует отвезти Арчи к себе на родину в США, как только врачи позволят взять его на борт. Она уверена, что малышу нельзя ограничиваться бытом лишь королевской семьи, а необходимо познакомиться с ее родней и американскими традициями.

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В Сети появились фото принца Гарри, запечатленного на борту пассажирского самолета
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