Будни материнства: Мельникова устроила фотосъемку для пятимесячного сына

27-летняя Дарья Мельникова в декабре родила второго сына от Артура Смольянинова. Старшего наследника актриса назвала в честь мужа — Артуром. В октябре малышу исполнится четыре годика. Супруги женаты уже более пяти лет. Так, Даша утверждала, что ее возлюбленный бывает суровым и строгим. Однако она всегда чувствует его любовь и поддержку.

К слову, своих мальчиков актриса нянчит без помощи опытных нянечек. Иногда заботиться о детях ей помогают бабушки. Несколькими часами ранее Даша опубликовала в Instagram свежее фото с младшим сыном. Мельникова вывела мальчика на прогулку и устроила импровизированную фотосъемку. При этом лицо сына она все-таки скрыла.

Напомним, что после родов Дарья Мельникова решилась на преображение, избавившись от белокурых локонов. Процесс стрижки актриса запечатлела на камеру. Примечательно, что короткой стрижкой она не ограничилась, а побрилась налысо.