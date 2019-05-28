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Будни материнства: Мельникова устроила фотосъемку для пятимесячного сына

Нянчить сыновей актрисе помогают бабушки.

Будни материнства: Мельникова устроила фотосъемку для пятимесячного сына
Дарья Мельникова (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

27-летняя Дарья Мельникова в декабре родила второго сына от Артура Смольянинова. Старшего наследника актриса назвала в честь мужа — Артуром. В октябре малышу исполнится четыре годика. Супруги женаты уже более пяти лет. Так, Даша утверждала, что ее возлюбленный бывает суровым и строгим. Однако она всегда чувствует его любовь и поддержку.

К слову, своих мальчиков актриса нянчит без помощи опытных нянечек. Иногда заботиться о детях ей помогают бабушки. Несколькими часами ранее Даша опубликовала в Instagram свежее фото с младшим сыном. Мельникова вывела мальчика на прогулку и устроила импровизированную фотосъемку. При этом лицо сына она все-таки скрыла.

Актриса Дарья Мельникова с младшим сыном
Дарья Мельникова показала младшего сына (Фото: Instagram.com/melnikovadsh)

Напомним, что после родов Дарья Мельникова решилась на преображение, избавившись от белокурых локонов. Процесс стрижки актриса запечатлела на камеру. Примечательно, что короткой стрижкой она не ограничилась, а побрилась налысо.

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Артур СмольяниновДарья Мельниковазвездные дети
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Будни материнства: Мельникова устроила фотосъемку для пятимесячного сына
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