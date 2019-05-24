Избавившаяся от волос Дарья Мельникова поделилась новым стильным фото

27-летняя Дарья Мельникова поделилась с подписчиками кадром из очередной модной фотосессии. На снимке актриса из ситкома «Папины дочки», и по совместительству мама двоих сыновей, запечатлена с новой стрижкой. Девушка избавилась от белокурых локонов, побрившись налысо.

Для фотосъёмки супруга Артура Смольянинова выбрала объемный свитер и синие джинсы. Свой образ она дополнила длинными серьгами. Всего за два дня фото Мельниковой оценили порядка 34 тысяч человек, в том числе и актриса Елизавета Арзамасова, которая в сериале «Папины дочки» сыграла роль Галины Сергеевны.

В одном из своих интервью возлюбленная Артура Смольянинова призналась, что ее супруг бывает суровым и жестким. Девушка подметила, что познакомилась с ним, когда ей было всего 20 лет. А уже через год молодые люди сыграли свадьбу. Мельникова не скрывает, что у Артура есть удивительная способность быть нежным, несмотря на жесткий характер. Она всегда чувствует его любовь и поддержку.