Неисправимый романтик: сын Боярского устроил концерт около Ленинградского вокзала в Москве

Сын актера Михаила Боярского Сергей в оригинальной манере поздравил Санкт-Петербург с 316-летием. Для этого он приехал с гитарой к Ленинградскому вокзалу столицы и устроил здесь импровизированный концерт.

«Нашему городу исполнилось 316 лет. Чтобы поздравить вас я специально приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве. Так я ощущаю себя ближе к дому. Мне посчастливилось работать в столице нашей родины. Это прекрасный город, но мое сердце начинало биться на берегах Невы», — заявил Сергей Боярский.

Затем сын Боярского на свой манер исполнил песню Земфиры «До свидания». «С днем рождения, мой любимый город. Нам с тобой так мало надо для двоих. С днем рождения!» — спел он.

Отметим, что видеозапись с «концертом» брата выложила у себя в Instagram его сестра Елизавета. Она считает брата неисправимым романтиком. Также звезда поздравил с днем рождения младшую дочь Сергея Боярского — Александру.

Как известно, у актера Михаила Боярского двое детей. Сын Сергей родился в 1980 году. Он занимается бизнесом. Также известно, что мужчина обожает играть на гитаре. Снимался в нескольких фильмах. Сергей Боярский – депутат Госдумы. У него двое дочек. Его сестра Елизавета Боярская — одна из самых ярких актрис в стране. Она на пять лет младше брата. У нее также двое детей. Сыновья Андрей и Григорий, который родился в конце прошлого года. Несмотря на это Елизавета уже через несколько месяцев вышла из декретного отпуска и приступила к работе в театре. Отцом ее детей является популярный актер Максим Матвеев.