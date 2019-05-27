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Кристина Орбакайте отметила день рождения с Филиппом Киркоровым

После основного московского празднования в кругу мужа и друзей певица отправилась в Санкт-Петербург, где прокатилась на катере «под мостами Невы» в компании давнего члена семьи.

Кристина Орбакайте отметила день рождения с Филиппом Киркоровым
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress

На выходных друзья и родственники Кристины Орбакайте поздравляли певицу с днем рождения в Instagram. В субботу, 25 мая, звезда отпраздновала 48-летие с мужем Михаилом Земцовым и своими друзьями в ресторане. А уже в воскресенье Орбакайте приехала в Санкт-Петербург, чтобы в честь личного праздника прокатиться на катере вместе с Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров вручил подарок Кристине Орбакайте. Скриншот: instagram.com/orbakaite_k/
Филипп Киркоров вручил подарок Кристине Орбакайте. Скриншот: instagram.com/orbakaite_k/

Король российской эстрады и бывший отчим вручил имениннице не только букет сирени, но и внушительный пакет с содержимым от Louis Vuitton. Кристина Орбакайте не раскрыла, что именно ей подарил Филипп Киркоров. Виновница торжества дурачилась с Киркоровым во время водной прогулки на катере.

«Оказаться в Питере в свой день рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы — это сказка!» — написала Кристина Орбакайте в Instagram.

При этом на торжестве, судя по фото и видео, не было Аллы Пугачевой. Примадонна не забыла поздравить Кристину Орбакайте в Instagram, но в Санкт-Петербург не приехала. Возможно, артистка отметит день рождения с матерью позже.

Примечательно, что после развода Филипп Киркоров смог сохранить дружеские отношения как с Примадонной, так и с Кристиной Орбакайте. У самой именинницы в этом плане все достаточно загадочно. Бывший муж Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять экс-супругу с днем рождения публично. Воздержалась от поздравлений и невестка Орбакайте Алена Краснова, которая замужем за старшим сыном певицы Никитой Пресняковым.

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Кристина Орбакайте отметила день рождения с Филиппом Киркоровым
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