Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram

Владимир Пресняков-младший проигнорировал день рождения своей бывшей жены — Кристины Орбакайте — в соцсетях, не став публично поздравлять исполнительницу с 48-летием. У экс-супругов есть общий сын — Никита Пресняков. Юноша, как и его родители, увлекается музыкой. Молодой человек состоит в браке с 22-летней моделью Аленой Красновой. В одном из своих интервью мама Никиты призналась, что уже готова к внукам. Однако старший из отпрысков певицы не торопится обзаводиться детьми.

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Не поздравила Кристину с днем рождения в соцсетях и ее невестка Алена. В Instagram девушка опубликовала совместный снимок с мужем, приняв участие в новой фотосессии. О личном празднике Орбакайте не забыл «Золотой голос России» Николай Басков, поп-король Филипп Киркоров и шоумен Максим Галкин.

Примечательно, что даже после расставания с Примадонной Филипп Бедросович сохранил теплые отношения со всеми членами семейства. Артист также тесно общается с нынешним мужем певицы.

К слову, экс-супруг Кристина Орбакайте Владимир Пресняков-младший вместе с Натальей Подольской воспитывает сына Артема, в июне мальчику исполнится четыре года.