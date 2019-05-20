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В Турции как дома: Александра Никифорова в бикини появилась на знаковом для себя побережье

Партнерша Али Эрсана Дуру по сериалу «Султан моего сердца» своими впечатлениями от отдыха.

В Турции как дома: Александра Никифорова в бикини появилась на знаковом для себя побережье
Александра Никифорова (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

26-летняя Александра Никифорова на личной страничке в Instagram разметила снимок, который меньше чем за сутки оценили порядка 11 тысяч человек. На фото девушка запечатлена в бикини на турецком пляже. Напомним, что в поездку актриса из сериала «Султан моего сердца» отправилась без своей дочери — маленькая Анечка осталась с бабушкой. Снимками партнерша Али Эрсана Дуру начала делиться еще в самолете, рассказав о том, что в поездке ей очень пригодится табличка-шпаргалка с турецкой грамматикой.

На свежем снимке Александра запечатлена в солнцезащитных очках и бикини. Актриса подметила, что в Турции очень красивые девушки.

«У всех ровная бархатная кожа, очень густые волосы, глазки-угольки! И что их мужчинам еще надо, блондинок голубоглазых, зачем?!» — вопрошает партнерша Али Эрсана Дуру.

Александра Никифорова
Александра Никифорова на турецком пляже в бикини (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

«А где Султан?», «Голубка ты стала ещё краше. Если кто сравним с тобой лети голубка, лети», «Супер, я бы хотела думать, что Султан вас сфотографировал», «А вокруг никого??», «Саша, почему в гордом одиночестве… Где все?!», «С морем в гордом одиночестве», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.

Актриса Александра Никифорова
Поклонники не оставили без внимания свежий снимок Александры Никифоровой (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

Сама Александра говорила том, что чаще всего ее спрашивают о продолжении сериала «Султан моего сердца» и ее взаимоотношениях с Али Эрсаном Дуру. По словам актрисы, пока вопрос со съемками не решенный, но «хочется думать, что решаемый», а к главного героя ленты она воспринимает, скорее как брата.

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Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца
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В Турции как дома: Александра Никифорова в бикини появилась на знаковом для себя побережье
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