В Турции как дома: Александра Никифорова в бикини появилась на знаковом для себя побережье

26-летняя Александра Никифорова на личной страничке в Instagram разметила снимок, который меньше чем за сутки оценили порядка 11 тысяч человек. На фото девушка запечатлена в бикини на турецком пляже. Напомним, что в поездку актриса из сериала «Султан моего сердца» отправилась без своей дочери — маленькая Анечка осталась с бабушкой. Снимками партнерша Али Эрсана Дуру начала делиться еще в самолете, рассказав о том, что в поездке ей очень пригодится табличка-шпаргалка с турецкой грамматикой.

На свежем снимке Александра запечатлена в солнцезащитных очках и бикини. Актриса подметила, что в Турции очень красивые девушки.

«У всех ровная бархатная кожа, очень густые волосы, глазки-угольки! И что их мужчинам еще надо, блондинок голубоглазых, зачем?!» — вопрошает партнерша Али Эрсана Дуру.

«А где Султан?», «Голубка ты стала ещё краше. Если кто сравним с тобой лети голубка, лети», «Супер, я бы хотела думать, что Султан вас сфотографировал», «А вокруг никого??», «Саша, почему в гордом одиночестве… Где все?!», «С морем в гордом одиночестве», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.

Сама Александра говорила том, что чаще всего ее спрашивают о продолжении сериала «Султан моего сердца» и ее взаимоотношениях с Али Эрсаном Дуру. По словам актрисы, пока вопрос со съемками не решенный, но «хочется думать, что решаемый», а к главного героя ленты она воспринимает, скорее как брата.