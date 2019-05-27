Меган Маркл и принц Гарри готовятся взять малыша Арчи в большое путешествие

Сын принца Гарри и Меган Маркл ведет насыщенный образ жизни с самого рождения. Маленького королевского внука посещают знаменитости, а его мать уже планирует с ним путешествовать.

Ранее стало известно, что Меган намерена отвезти Арчи к себе на родину в Соединенные Штаты, как только врачи позволят взять его на борт. Герцогиня уверена, что малышу нельзя ограничиваться бытом лишь королевской семьи, а необходимо познакомиться с ее родней и американскими традициями.

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Однако оказалось, что это не самые смелые планы пары. В планы родителей Арчи добавилось путешествие в Африку. Пока неизвестно, куда именно намерены отправиться Меган и Гарри, но Daily Mail со ссылкой на источник во дворце отмечает, что герцог с супругой изначально выбирали между Лесото, Ботсваной, Малави и ЮАР.

Издание сообщает, что в Южной Африке ведется подготовка к приезду Меган и Гарри. Это особенное место для пары, так как они проводили там много времени и вместе и порознь.

Принц Гарри отправился в Ботсвану вместе с Уильямом и отцом сразу после гибели матери, принцессы Дианы. Его жена ездила в Африку в роли посла организации HeForShe, защищающей права женщин.