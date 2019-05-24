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Меган Маркл намерена в ближайшем будущем отвезти Арчи в США

Герцогиня Сассекская планирует познакомить малыша с американскими традициями, как и желает, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи принца Гарри.

Меган Маркл намерена в ближайшем будущем отвезти Арчи в США
Меган Маркл фото: Globallookpress.com

Меган Маркл осталась без помощи матери Дории, которая была вынуждена вернуться домой, в Лос-Анджелес. Однако герцогиня недолго планирует оставаться в одиночестве, в скором времени она отправится в Штаты вслед за матерью.

Как сообщает Cosmopolitan со ссылкой на источник во дворце, Маркл намерена познакомить малыша с американскими традициями как можно раньше.

«Меган привыкла делать все по-своему. Она очень сильная женщина и хочет использовать эту силу, чтобы добавить современных веяний в традиционный уклад королевской жизни», — заявил источник.

Он добавил, что для Маркл важно, чтобы сын узнал историю ее семьи наравне с историей семьи Гарри.

Стоит напомнить, что после отъезда матери Маркл родители Арчи пока так и не обратились за помощью к профессионалам и растят малыша без помощи няни.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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Меган Маркл намерена в ближайшем будущем отвезти Арчи в США
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