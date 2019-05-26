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«Он прав»: Елизавета Боярская ответила на заявление отца о предназначении женщины

Михаил Сергеевич уверен, что женщина должна, прежде всего, думать о семье и детях.

«Он прав»: Елизавета Боярская ответила на заявление отца о предназначении женщины
Елизавета Боярская Фото: globallookpress.com

Недавно российский актер Михаил Боярский стал героем проекта «А поговорить?», где высказался о работе дочери. Как оказалось, он не может выделить ни одну из ролей Елизаветы и полагает, что женщине лучше думать не о карьере, а, в первую очередь, о семье.

«Да никакой (ролью – прим. автора) не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией.  Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность» — рассказал в беседе с Ириной Шихман Михаил Боярский.

Актер полностью уверен, что женщину делает счастливой ее семья. В пример он привел Элину Быстрицкую, которая была гениальной актрисой. Но из-за плотного графика она так и не стала матерью, а в преклонные годы чувствовала себя крайне одиноко.

Поклонники Елизаветы Боярской ждали, как она отреагирует на слова отца. Однако споров и, тем более, конфликта не последовало. Актриса полностью согласилась с Михаилом Сергеевичем.

«Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав» — рассказала артистка радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Елизавета Боярская – одна из самых востребованных актрис в России. За ее спиной уже почти 60 ролей. Наиболее известные – «Анна Каренина» и «Ирония судьбы. Продолжение».

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Екатерина БоярскаяМихаил БоярскийМихаил Боярский о предназначении женщины
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«Он прав»: Елизавета Боярская ответила на заявление отца о предназначении женщины
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