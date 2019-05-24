Боярский признался, что не гордится ни одной из ролей знаменитой дочери

Михаил Боярский имеет большую семью. Он уже почти 40 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. У них есть взрослые дети Сергей и Елизавета Боярские. Дочка пошла по стопам отца и стала актриса. Она снялась в таких картинах, как «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение», «Анна Каренина. История Вронского» и в ряде других кинолент. Также она подарила своим родителям двух внуков: Андрея и Григория.

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На днях Михаил Сергеевич стал героем YouTube-проекта «А поговорить?». Он дал большое интервью, в котором порассуждал о судьбе своей наследницы. Когда ведущая Ирина Шихман поинтересовалась у актера, какими ролями дочери он гордится, то ответ мужчины ее удивил.

«Да никакой не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — высказался Боярский.

Оказалось, что по его мнению, главное предназначение женщины заключается вовсе не в карьере, а в рождении детей. Следовательно, Елизавета уже выполнила эту миссию, подарив ему внуков. В пример звезда кино привел Элину Быстрицкую, которая недавно ушла из жизни. Женщина так и не обзавелась наследниками. Боярский уверен, что она была очень одинока.

Так как недавно его жена стала худруком Театра Ленсовета, то Михаил Сергеевич прокомментировал и это событие. Он подчеркнул, что Луппиан является самодостаточным человеком.

«Она никогда бы не согласилась быть «женой Боярского», — подметил Боярский. В любви даже жене он предпочитает не признаваться. По его словам, доказывать свои чувства лучше поступками. Однако он не стал скрывать, что не может представить свою жизнь без любимой. Более того, актер заверил, что все деньги отдает жене.