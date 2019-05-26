«Меня судьба наградила»: Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с 50-летием

Пара в браке уже более 20 лет. И спустя столько времени Леонид все еще уверен, что не достоин свою жену.

Сегодня, 26 мая, российская певица Анжелика Варум принимает поздравления в честь 50-летия. О своем дне рождения она уже написала в блоге. Накануне публично свою супругу поздравил певец Леонид Агутин. Он написал теплое послание и в очередное раз признался жене в любви.

По словам певца, сегодняшний день – большой праздник и для него самого. Судьба подарила ему женщину, которую он, по признанию исполнителя, не достоин.

«Меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни…Я тебя люблю и бесконечно ценю твоё доверие!» — пишет Агутин в своем блоге.

Столь теплое поздравление растрогало подписчиков исполнителя. По словам поклонниц, каждая женщина хочет в такой момент оказаться на месте Анжелики Варум.

«Услышать такие слова — мечта каждой женщины» — прокомментировали публикацию подписчики.

Добавим, отмечать 50-летие Варум пара начала еще несколько дней назад. Они решили повторить свадебное путешествие 20-летней давности и поехали в Венецию. Там же Леонид Агутин во время торжества снимал клип на песню «Половина сердца».