«Максимум 35»: Анжелика Варум отмечает 50-летие

Сегодня, 26 мая, российская певица Анжелика Варум празднует большой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Сейчас она находится в Вене. О своем днем рождении и дальнейшей судьбе Варум кратко написала в блоге.

«Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они — мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя! Заочное спасибо всем за поздравления» — написала исполнительница в Instagram.

Тут же в адрес певицы посыпались поздравления. Одной из первых это сделала бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская.

«У Вас невероятно красивая, мудрая душа…А тело тому подтверждение. Обожаю Вас!» — обратилась к Варум Грановская.

Поздравляя любимую певицу, многие поклонники отметили, что она совсем не выглядит на свой возраст. Анжелика Варум тщательно следит за собой и находится в прекрасной физической форме. По мнению подписчиков, Анжелика Варум от силы выглядит на 35 лет.

«Возраст — это просто цифры! Выглядите вы на 35 максимум» — уверены поклонники.

Анжелика Варум начала выступать в конце прошлого века. За ее плечами уже 15 студийных альбомов.