«Я – солнечный ребенок»: Монеточка в ретро-платье отдыхает на море

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, отдыхает на море. 20-летняя знаменитость поделилась снимком из отпуска. Судя по фотографии, девушка не пользуется косметикой, а шортам и коротким топам предпочитает ретро-наряды. Для отдыха певица выбрала модное в этом сезоне красное платье с запахом.

«Я самый солнечный ребенок», – подписала снимок певица.

Также Елизавета Гырдымова рассказала подписчикам в Stories, что со дня выхода ее первого альбома «Раскраски для взрослых» прошел год. По словам Монеточки, она считает его успешным и не стала бы ничего менять в музыке.

Ранее певица анонсировала выход нового клипа на песню «Нет монет». Предыдущее видео исполнительницы на трек «Падать в грязь» всего за несколько дней собрало более миллиона просмотров. Отметим, в творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года ее песни содержат элементы электронной музыки.

Напомним, журнал Forbes включил Монеточку в рейтинг «30 до 30» перспективных россиян. Елизавета Гырдымова победила в номинации «Музыка и кино».