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Настя Ивлеева, Александр Головин и Монеточка названы самыми перспективными молодыми россиянами

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30».

Настя Ивлеева, Александр Головин и Монеточка названы самыми перспективными молодыми россиянами
Forbes опубликовал новый рейтинг "30 до 30". Фото: globallookpress

В конце апреля журнал Forbes выбрал сто претендентов на звание «самых перспективных россиян до 30 лет». В итоговый рейтинг, который был опубликован накануне, вошли лишь три десятка человек.

В список с названием «30 до 30» россиян выбирали по десяти категориям. Номинантами стали известные в медиасфере предприниматели, музыканты и актеры, представители классического и киберспорта, в целом рейтинг был разбит на десять различных категорий. Лонг-лист участников сформировало жюри из 36 экспертов, а 30 победителей предоставили выбрать читателям издания.

Одной из 30 перспективных россиян в категории «Новые медиа» стала Настя Ивлеева, чье шоу на YouTube стало одним из самых популярных в рунете. Певица Монеточка – Елизавета Гырдымова, успевшая за самый короткий срок завоевать своим творчеством сердца десятков тысяч поклонников, вошла в рейтинг в номинации «Музыка и кино».

В спортивной категории Forbes отметил в том числе одного из самых оплачиваемых футболистов, полузащитника национальной сборной нашей страны Александра Головина, а в категории «Искусство» – 28-летнего пианиста Даниила Трифонова. Алина Загитова, ставшая одной из ста претенденток, в итоговый список не попала.

Полный список «30 до 30» доступен на сайте Forbes. Журнал сообщает, что новый рейтинг планируется сделать ежегодным.

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Настя Ивлеева, Александр Головин и Монеточка названы самыми перспективными молодыми россиянами
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