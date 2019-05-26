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Диана Арбенина вступилась за Мадонну, которую раскритиковали за выступление на Евровидении

По мнению российской певицы, американская исполнительница не заслуживает негативных комментариев в свой адрес.

Диана Арбенина вступилась за Мадонну, которую раскритиковали за выступление на Евровидении
Диана Арбенина Фото: globallookpress.com

Вчера, 25 мая, состоялась премия RU.TV. Лидером в номинации «Лучший рок-проект» стала Диана Арбенина. На церемонию награждения она пришла в футболке с портретом Мадонны. Так, музыкант хотела поддержать американскую поп-диву, которую раскритиковали за выступление на Евровидении.

По мнению Арбениной, она спела так, как пела и много лет назад.

«Мадонна вернулась на сцену. Продемонстрировала это на Евровидении, и мне зашло. Поет она так же, как она пела, когда пришла на сцену. Я не понимаю, где были уши тех людей, которые ее сейчас хают. Все эти годы она поет совершенно одинаково», — считает российская исполнительница.

Диана Арбенина уверена, что Мадонна сделала очень много для развития музыки. И ее еще никто не превзошел.

Говоря о выступлении поп-дивы на Евровидении, поклонники конкурса не только обсуждали номер певицы, но и странный поступок на сцене. На спине одного из танцоров был флаг Палестины. Таким же образом поступила группа-участник, показав флаг этого государства. На инцидент тут же обратили внимание организаторы Евровидения.

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Тэги:

Диана Арбенинаконкурс "Евровидение"певица МадоннаРусская музыкальная премия RU.TV
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Диана Арбенина вступилась за Мадонну, которую раскритиковали за выступление на Евровидении
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