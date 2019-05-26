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35-летняя Савельева после родов устроила фотосъемку в спортивном костюме

В марте солистка группы «Фабрика» родила своего первенца.

35-летняя Савельева после родов устроила фотосъемку в спортивном костюме
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов воспитывают общего сына. Первенец певицы появился на свет в марте. У актера из сериала «Татьянин день» есть взрослая дочь Анастасия, которая всего на одиннадцать лет младше своей падчерицы.

На личной страничке в Instagram солистка группы «Фабрики» опубликовала свежее фото после родов, на котором она запечатлена в тренировочном костюме и белых кроссовках. Импровизированную фотосессию девушка устроила на набережной в Серебряном бору.

«Если все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком… на кладбище. А вы сколько выделяете времени на отдых/отпуск?!» — обратилась к подписчикам Савельева.

Саша Савельева
Саша Савельева в спортивном костюме (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

К слову, другие мамы — Елизавета Боярская, Регина Тодоренко, Лера Кудрявцева, Мария Порошина, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Пелагея – не стали засиживаться в декретном отпуске.

Исполнительница уже делилась первым снимком своей прогулки с сыном. На фото новоиспеченная мамочка была запечатлена с коляской.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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35-летняя Савельева после родов устроила фотосъемку в спортивном костюме
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