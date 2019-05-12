Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца

35-летняя певица Саша Савельева в очередной раз поразила поклонников прекрасной формой после родов. В конце марта исполнительница впервые стала мамой.

Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот. Фото Савельева опубликовала в своем блоге. На снимке она позирует в спортивных брюках и коротком топе, которые выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры.

За полтора месяца Савельева успела не только вернуть форму, но и вернуться к работе. Буквально три дня назад в своем блоге она разместила видео из студии Игоря Матвиенко. Подробно о новой композиции певица рассказывать не стала. Многие отметили, что Савельева выглядит уставшей. Поклонники посочувствовали знаменитости, сказав, что работать, когда дома ждет крохотный ребенок, совсем непросто.

«Нелегко пока ребенок не подрастёт, недосыпания, кормление» — пишут подписчики в блоге певицы.

Однако среди поклонников нашлись и те, кто принялись осуждать исполнительницу. Якобы она в угоду карьере оставила первенца няне.

больше по теме Саша Савельева отдала полтора миллиона рублей за роды в перинатальном центре С исполнительницей работали сразу несколько специалистов во главе с главврачом Марком Курцером.

«Ну как и все … родили, бросили на нянек и кайфуют, ладно, если известная личность, а то…» — критикуют поступок Савельевой пользователи Instagram.

Добавим, что в воспитании ребенка активно участие принимает муж певицы Кирилл Сафонов. Он проводит с малышом много времени. Накануне актер опубликовал снимок, как гуляет с коляской.