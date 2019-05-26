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«Уважаю тех, кто может признать свои ошибки»: отец Децла поблагодарил Тимати за песню о сыне

Александр Толмацкий заметил, что никогда не поздно сказать самому себе, что ты был неправ.

«Уважаю тех, кто может признать свои ошибки»: отец Децла поблагодарил Тимати за песню о сыне
Децл/globallookpress.com

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий в Instagram поблагодарил Тимати за решение сделать номер о его сыне на проекте «Песни». Программа выходит на канале ТНТ. «Никогда не поздно признать, что ты был неправ, и вдвойне сложнее, если при жизни вы были в конфронтации! Я уважаю тех, кто может признавать свои ошибки, и форма здесь не имеет значения! Песни Кирилла будут звучать вечно!» — отметил Александр Толмацкий.

Не так давно Тимати помирился с Александром Толмацким. С отцом Децла он также был в очень напряженных отношениях. Музыкант попросил разрешения у Толмацкого-старшего исполнить одну из песен рэпера. После некоторых раздумий отец Децла согласился.

Тимати решил не просто перепеть песню, а сделать трибьют. Он оставил припев, но вложил новый текст в куплеты. Лидер Black Star считает главной песней Децла «Мои слезы, моя печаль». Тимати использовал голограммы Децла-подростка и свою голограмму из клипа «У Децла дома». Зрители остались в полном восторге от исполнения.

Отметим, что Децл скончался в начале февраля 2019 года после вечеринки в одном из клубов Ижевска. Музыканту неожиданно стало плохо. Медики, которые достаточно оперативно прибыли на место происшествия, уже ничем не смогли ему помочь. Спустя несколько дней рэпера похоронили в столице. Проститься с ним пришло очень много поклонников.

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«Уважаю тех, кто может признать свои ошибки»: отец Децла поблагодарил Тимати за песню о сыне
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