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Тимати помирился с отцом Децла, чтобы перепеть его «главный» трек

Лидер Black Star представит поклонникам трибьют на композицию легенды русского рэпа.

Тимати помирился с отцом Децла, чтобы перепеть его «главный» трек
Тимати перепел "главный" трек Децла. Фото: globallookpress, кадр видео YouTube-канала Super.

Скоропостижная смерть Тимати стала потрясением для семьи, многочисленных поклонников и друзей рэпера. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выразили свои соболезнования в связи с уходом 35-летнего музыканта из жизни. Не стал исключением и Тимати, с которым Кирилл Толмацкий дружил много лет.

В последние годы отношения Децла и Тимати не ладились. Однако лидер Black Star решил почтить его память, исполнив один из его хитов. Как рассказал Тимур Юнусов, для этого ему пришлось помириться с отцом Кирилла Александром Толмацким.

«Я позвонил его отцу. Мы очень долго не общались по ряду разных причин, у нас много лет были сложные отношения. Я сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение, могу ли я использовать права. На что он мне сказал: «Да, конечно», – говорит исполнитель.

Какую именно композицию Децла записал его коллега, портал Super.ru не сообщает, поклонники смогут увидеть номер на телеканале ТНТ в новом выпуске шоу «Песни». Сам Тимати отмечает, что перепел «главную» песню друга. В ходе работы над треком использовалась живая гитара, хор. На то, чтобы создать достойное произведение, ушло достаточно много времени и сил.

«Это, наверное, главный трек Децла. Мне так кажется, я это так чувствую. Поэтому я хотел именно эту песню», – сообщил Тимати.

Кирилла Толмацкого рэпер называет знаковой для русского рэпа фигурой. Тимати напомнил, что Децл оставил огромный след в культуре, был практически ее родоначальником в нашей стране и настоящим кумиром молодежи девяностых.

«Он есть в какой-то степени легенда русского хип-хопа», – подытожил артист.

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Тимати помирился с отцом Децла, чтобы перепеть его «главный» трек
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