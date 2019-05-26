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«Если позовут»: Сергей Шнуров рассказал об участии в шоу «Голос»

В интервью он также дал оценку конкурсу «Евровидение».

«Если позовут»: Сергей Шнуров рассказал об участии в шоу «Голос»
Сергей Шнуров Фото: globallookpress.com

Сергей Шнуров недавно в очередной раз распустил группировку «Ленинград», и многих интересует, чем он будет заниматься дальше. Конкретных планов после окончания большого тура у него нет. По его словам, все будет зависеть от конкретных предложений. Спешить музыкант никуда не собирается.

В интервью «Амурской правде» Сергей Шнуров рассказал и о своем возможном участие в шоу «Голос». Ранее он участвовал в проекте. И музыкант не исключает, что снова сядет в кресло наставника. По словам рок-исполнителя, если такое предложение снова поступит, он согласится.

Во время беседы с журналистом издания музыкант затронул тему Евровидения. Как оказалось, Сергей Шнуров не следит за этим конкурсом много лет и не совсем понимает, откуда столько внимания.

«Я поездил по миру, был во многих странах. И никогда меня никто не спрашивал: «Ну, как там Евровидение?» Обсуждают его так горячо только у нас», — утверждает Шнуров.

Говоря о своих планах ранее, музыкант отметил, что давно хотел отказаться от работы и наслаждаться жизнью. Более того, он уверен, что нужно дать дорогу молодым исполнителям.

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наставник шоу "Голос"Сергей ШнуровСергей Шнуров последние новости
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«Если позовут»: Сергей Шнуров рассказал об участии в шоу «Голос»
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