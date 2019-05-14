Шнуров рассказал о своих планах после роспуска группы «Ленинград»

Несколько месяцев назад Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» в ближайшем будущем. Певец успокоил поклонников и пообещал, что выпустит два клипа. А финальный тур по городам России, по оценкам Шнурова, может собрать до полумиллиона зрителей.

После гастролей лидер группы «Ленинград» не исключил, что может закончить музыкальную карьеру. При этом он не будет оказываться от корпоративов. Музыкант сообщил, что хотел бы повторить успел Аллы Пугачевой, но не уверен, что это возможно.

«Мне бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось», — рассказал Сергей Шнуров ТАСС.

После распада группы «Ленинград» артист собирается нигде не работать. ПО словам Шнурова, он давно мечтал ничего не делать и просто наслаждаться жизнью. У него нет нужды зарабатывать деньги. Сергей Шнуров уверен, что должен уступить дорогу молодым исполнителям.