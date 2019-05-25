НОВОСТИ

Косплеит «Красотку»: Полина Гагарина впервые станет ведущей музыкальной премии RU.TV

Певица репетирует предстоящее выступление в лаковых ботфортах.

Косплеит «Красотку»: Полина Гагарина впервые станет ведущей музыкальной премии RU.TV
Полина Гагарина. Фото: globallookpress.com

Полина Гагарина поразила поклонников неординарным образом. Звезда предстала перед фанатами в высоких черных трусах и коротком топе, дополнив откровенный костюм лаковыми ботфортами на шпильке. Певица сообщила, что впервые станет ведущей отечественной музыкальной премии RU.TV.

«Готовлюсь к премии телеканала RU.TV! В этом году я – ведущая! Думаете, это хороший образ для ведения? Или что- то добавить? Или прийти в образе с обложки моего нового сингла «Ангелы в танце», – поинтересовалась звезда у фолловеров.

Однако подписчикам певицы не понравился новый образ. Поклонники раскритиковали костюм, назвав его вульгарным и слишком откровенным. Некоторые решили, что Гагарина косплеит героиню Джулии Робертс из фильма «Красотка».

«Полина, Вам не нужна обнаженка! Вас украшает скромность, а не вульгарщина. Что всех туда так тянет? Приличного никого на сцене не остается! У Вас свой прекрасный стиль… зачем равняться на всех и под одну гребенку со всеми? Не разочаровывайте нас», — написала одна из подписчиц в комментарии.

Напомним, ранее хейтеры обвинили Полину Гагарину в плагиате обложки нового альбома. Пользователи Сети считают, что певица позаимствовала идею у звезды сериала «Дикий ангел» Натальи Орейро. Сама исполнительница относится к ситуации с юмором, отшучивается и не вступает в перепалку с подписчиками.

Вам может быть интересно:

Полина Гагарина была вынуждена перестать работать с Константином Меладзе Полина Гагарина похвасталась красивым загаром после отпуска в Дубае Из Дубая на Красную площадь: Полина Гагарина успела вернуться в Москву к Параду

Тэги:

Полина ГагаринаПолина Гагарина в лаковых ботфортах на шпилькеПолина Гагарина плагиат
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Косплеит «Красотку»: Полина Гагарина впервые станет ведущей музыкальной премии RU.TV
Интересно?
Поделись с друзьями: