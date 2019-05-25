Косплеит «Красотку»: Полина Гагарина впервые станет ведущей музыкальной премии RU.TV

Полина Гагарина поразила поклонников неординарным образом. Звезда предстала перед фанатами в высоких черных трусах и коротком топе, дополнив откровенный костюм лаковыми ботфортами на шпильке. Певица сообщила, что впервые станет ведущей отечественной музыкальной премии RU.TV.

«Готовлюсь к премии телеканала RU.TV! В этом году я – ведущая! Думаете, это хороший образ для ведения? Или что- то добавить? Или прийти в образе с обложки моего нового сингла «Ангелы в танце», – поинтересовалась звезда у фолловеров.

Однако подписчикам певицы не понравился новый образ. Поклонники раскритиковали костюм, назвав его вульгарным и слишком откровенным. Некоторые решили, что Гагарина косплеит героиню Джулии Робертс из фильма «Красотка».

«Полина, Вам не нужна обнаженка! Вас украшает скромность, а не вульгарщина. Что всех туда так тянет? Приличного никого на сцене не остается! У Вас свой прекрасный стиль… зачем равняться на всех и под одну гребенку со всеми? Не разочаровывайте нас», — написала одна из подписчиц в комментарии.

Напомним, ранее хейтеры обвинили Полину Гагарину в плагиате обложки нового альбома. Пользователи Сети считают, что певица позаимствовала идею у звезды сериала «Дикий ангел» Натальи Орейро. Сама исполнительница относится к ситуации с юмором, отшучивается и не вступает в перепалку с подписчиками.