Как Наталия Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Большой резонанс в Сети вызвал пост Полины Гагариной в Instagram о выходе ее нового альбома под названием «Ангелы в танце». Многих подписчиков заинтересовала не столько сама пластинка, а сходство обложки с альбомом известной певицы Наталии Орейро Turmalina, вышедшим в далеком 2002 году.

Гагарина на обложке своего нового релиза изображена топлес, а за ее спиной нарисовано крыло ангела. Орейро в начале 2000-х также позировала обнаженной для обложки и с крыльями за спиной. Позы девушек на обеих фотографиях также очень похожи.

Подписчики российской певицы поспешили сообщить ей в комментариях о невероятном сходстве ее обложки с обложкой альбома латиноамериканской певицы и упрекнули ее в плагиате.

«Видимо, Полина сама фанатка Натальи Орейро…», «Ничего своего не придумает она… Фантазия на нуле у её продюсеров и тд.», «О, как Орейро», «Муж — не фанат Наталии Орейро?!)))) Очень похоже на обложку альбома Турмалина))) Образ Полины на современный лад!», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

Тем временем, муж Гагариной Дмитрий Исхаков, который и стал автором фото, ответил подписчикам на сравнение двух обложек. «С ОРЕЙРО так же просьба не беспокоить», — написал он на своей странице в Instagram.