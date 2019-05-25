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Как Наталия Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Поклонники посчитали, что российская певица скопировала образ для новой обложки альбома.

Как Наталия Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате
Полина Гагарина / Global Look Press

Большой резонанс в Сети вызвал пост Полины Гагариной в Instagram о выходе ее нового альбома под названием «Ангелы в танце». Многих подписчиков заинтересовала не столько сама пластинка, а сходство обложки с альбомом известной певицы Наталии Орейро Turmalina, вышедшим в далеком 2002 году.

Гагарина на обложке своего нового релиза изображена топлес, а за ее спиной нарисовано крыло ангела. Орейро в начале 2000-х также позировала обнаженной для обложки и с крыльями за спиной. Позы девушек на обеих фотографиях также очень похожи.

Подписчики российской певицы поспешили сообщить ей в комментариях о невероятном сходстве ее обложки с обложкой альбома латиноамериканской певицы и упрекнули ее в плагиате.

Комментарии
https://www.instagram.com/gagara1987/

«Видимо, Полина сама фанатка Натальи Орейро…», «Ничего своего не придумает она… Фантазия на нуле у её продюсеров и тд.», «О, как Орейро», «Муж — не фанат Наталии Орейро?!)))) Очень похоже на обложку альбома Турмалина))) Образ Полины на современный лад!», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

Тем временем, муж Гагариной Дмитрий Исхаков, который и стал автором фото, ответил подписчикам на сравнение двух обложек. «С ОРЕЙРО так же просьба не беспокоить», — написал он на своей странице в Instagram.

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Наталия Орейрообвинения в плагиатеплагиатПолина Гагарина
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Как Наталия Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате
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