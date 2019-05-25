Виктория Лопырева не смогла выйти на красную дорожку в Каннах из-за сына

Виктория Лопырева в феврале этого года родила первенца в одной из клиник США. Модель назвала сына в честь футболиста Марк-Лео. Возвращаться в Россию она не торопилась, наслаждаясь теплым климатом Майами. Девушка быстро привыкла к роли матери и даже в перерывах между кормлением малыша ходила на светские тусовки. Помогает ей ухаживать за ребенком и возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов.

больше по теме Виктория Лопырева с маленьким сыном впервые покинула США после родов Модель приехала в Канны и теперь готовится блеснуть на красной дорожке.

Однако обычно Лопырева проводила большую часть времени в путешествиях. Порой в один день она совершала несколько перелетов. Так как уже вторую неделю на Лазурном берегу проходит Каннский кинофестиваль, где собрались «сливки» шоу-бизнеса, модели тоже захотелось выйти в свет. После долгих колебаний девушка все же решила поехать в Европу и взять с собой трехмесячного сына. Она переживала за то, как он перенесет длительную поездку, но все прошло благополучно.

Вечером 24 мая Виктория должна была появиться на красной дорожке. По словам самой звезды, стилисты подобрали ей целый чемодан нарядов, но на светское мероприятие она так и не пришла. В соцсети модель опубликовала фото с наследником. В кадре она сидела в кресле на балконе номера, держа на руках ребенка.

«Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе вместо кутюра на красной ковровой дорожке. Не смогла себя пересилить и оставить малыша», — призналась Лопырева.

Позже она также опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в Майами. Девушка призналась, что уже скучает по городу, который стал ей вторым домом. Она отчасти позавидовала модели Наташе Поли, которая не так давно стала мамой во второй раз, но все же появилась в Каннах. «Лучший образ в этом году, на мой взгляд. Все-таки, когда второй, наверное, легче уже ко всему относишься», — стала рассуждать Виктория. Однако есть шанс, что вечером 25 мая она все же посетит закрытие кинофестиваля.