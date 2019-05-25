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«Жутко избалованная»: Алена Шишкова опубликовала совместное с дочкой видео

На коротких роликах пятилетняя Алиса задорно смеется и все время тянется к маме.

«Жутко избалованная»: Алена Шишкова опубликовала совместное с дочкой видео
Алена Шишкова Фото: globallookpress.com

26-летняя модель Алена Шишкова накануне порадовала поклонников новыми совместными видео с дочкой Алисой. Девочку она родила, когда была в отношениях с Тимати. Однако вскоре пара рассталась, но сумела ради ребенка сохранить дружеские отношения.

Шишкова опубликовала три коротких ролика. Вероятно, она хотела обратиться к подписчикам, и неожиданно в кадре появилась улыбающаяся Алиса, которая быстро перетянула все внимание на себя.

На протяжении всех видео девочка тянется к маме и звонко смеется. Глядя на это, многие подписчики Алены Шишковой стали осуждать ее.

«Жутко избалованная, сразу видно, все дозволено», — критикуют подписчики поведение Алисы.

Однако далеко не все придерживаются такого мнения. Несколько пользователей социальной сети, напротив, умилились, увидев публикацию, и попросили других не лезть с советами и критикой в чужие семьи.

«Как весело с такой дочкой!»; «Удивляюсь людям. Не имея никакого отношения к этой семье, некоторые поливают грязью не только Алёну, но и ребенка», — пишут поклонники в блоге модели.

Сама же Алена Шишкова никак на негативные слова не реагирует. Напомним, недавно модель поразила поклонников сходством с дочерью. Они уверены, что, чем старше будет становиться Алиса, тем больше будет походить на маму.

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«Жутко избалованная»: Алена Шишкова опубликовала совместное с дочкой видео
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