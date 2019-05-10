«С Алисой одно лицо»: Алена Шишкова опубликовала фото в купальнике

26-летняя модель, как и многие российские звезды, улетела на майские праздники к морю.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова сейчас отдыхает на Мальдивах и балует подписчиков снимками с отпуска. Накануне она опубликовала очередное фото в купальнике, на котором видна пышная грудь модели.

Однако несколько поклонников обратили внимание в первую очередь не на фигуру кумира, а на ее невероятное сходство с пятилетней дочкой – Алисой. По мнению фанатов, со временем девочка все больше становится похожа на маму.

«С Алисой одно лицо на фотографии», — уверены подписчики.

«Две капли воды с дочкой», — добавляют фанаты.

больше по теме Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой На перемены во внешности знаменитости подписчики в ее блоге отреагировали по-разному.

Конечно, комментариев с комплиментами также немало. Но первые из них были как раз про невероятное сходство с дочкой.

Напомним, Алена Шишкова познакомилась с Тимати еще в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Алиса. Вскоре они рассталась. Однако родители сумели сохранить хорошие отношения ради воспитания дочери.