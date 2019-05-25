Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в очередной раз отменили

Концерт пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской в большом зале Дома кино в Москве не состоится. Девушка получила соответствующее письмо. В нем, в частности, говорится, что Союз кинематографистов вынужден отменить ее концерт в связи с предписанием МЧС. В зале в этот день состоится техническая проверка. Договор аренды ей предложили расторгнуть, а арендную плату пообещали вернуть через пять дней.

В Доме кино уверяют, что получили предписание «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности». Впрочем, это выглядит странно. Дело в том, что здание было построено еще в 1968 году. Удивительно, что проблемы с пожарной безопасностью возникли именно сейчас. Кроме того, МЧС не устраивает проверки по выходным дням. В организации уведомляют о проверках как минимум за неделю.

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Как отмечает сама пианистка, скорее всего, в дело вмешались некие завистники, которым не дает покоя ее концерт. Она заявила, что все равно рано или поздно выступит. Причем не исключено, что в будущем концерт пройдет даже в Кремлевском дворце.

Добавим, что в апреле уже отменяли ее концерт в храме Христа Спасителя. Напомним, что в программе «Люди с экрана» помимо пианистки должен был выступить ее избранник Прохор Шаляпин, а также Марина Девятова и Маргарита Быстрякова с мужем. Планировалось, что прозвучат народные песни, а также сочинения советских композиторов, сообщает портал Dni.ru.