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Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла собрать публику на свой концерт в храме Христа Спасителя

Выступление отменили из-за плохой продажи билетов.

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла собрать публику на свой концерт в храме Христа Спасителя
Фото: Личный архив

Как только стало известно о том, что бывшая супруга легендарного Армена Джигарханяна, а ныне — трепетная возлюбленная Прохора Шаляпина, Виталина Цымбалюк-Романовская намерена дать концерт в храме Христа Спасителя в Москве, верующие, как один, встали за отмену выступления.

Дело даже не в том, что фортепианный концерт должен был состояться в церкви, сколько в самой персоне пианистки. Прихожане храма заваливали письмами столичную мэрию, рассылали свои гневные обращения и заявления в СМИ. И, похоже, добились своего.

Накануне стало известно о том, что выступление скандальной Виталины, репутация которой давно и, кажется, безнадежно, подмочена, отменяется. Как сообщает «Собеседник», Цымбалюк-Романовская хоть и пыталась удивить публику, но не смогла – концерт отменили из-за крайне плохой продажи билетов. Так что теперь пианистке придется искать для своего выступления площадку поменьше. Ну, или поскромнее.

Поклонники артистки в этой ситуации могут успокоить себя хотя бы тем, что в ее личной жизни все складывается хорошо. Она, как-будто, счастлива в отношениях с Прохором Шаляпиным, встречу с которым называет чудом.

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Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла собрать публику на свой концерт в храме Христа Спасителя
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