«Показуха»: Ольга Бузова вместе с волонтерами очистила пляж в Сочи от мусора

Телеведущая и певица Ольга Бузова сейчас находится в Краснодарском крае. Они приехала на Черноморское побережье, чтобы помочь волонтерам. Надев рабочую одежду, Бузова вместе с добровольцами очищала морской берег от мусора. По словам телеведущей, волонтеров было совсем немного. Однако им удалось полностью преобразить один из пляжей курортного города.

«Мы не в силах полностью исключить потребление пластика, но не загрязнять им нашу Землю — обязаны!… Начать можно с малого — хотя бы перестать мусорить! Пожалуйста! Сортируйте отходы, используйте многоразовую посуду, откажитесь от пластиковых пакетов — это совсем не сложно!» — обратилась к поклонникам певица.

Многие подписчики положительно оценили поступок Ольги Бузовой, сказав, что она так подает пример остальным.

«Хороший пример для всех! Если каждый поднимет один лежащий на земле пакет, потратив на это 2 секунды, то планета будет за это нам очень благодарна», — пишет поклонница в блоге телеведущей.

Однако не обошлось и без критики в адрес Ольги Бузовой. Некоторые решили, что она толком и не участвовала в акции, а лишь использовала ее как очередной способ привлечь к своей персоне внимание.

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«Хорошо, если от души, а тут видно, что за деньги показуха вся», — уверены недоброжелатели.

К негативу Ольге Бузовой не привыкать. Среди ее миллионов подписчиков всегда находятся те, кто осуждает каждый пост знаменитости. Накануне «доброжелатели» в очередной раз раскритиковали ее фигуру.