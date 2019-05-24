«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру

Ольга Бузова за несколько лет смогла собрать армию подписчиков в Instagram. Ежедневно её фотографии просматривает 15 миллионов человек. Бузова привыкла к нападкам недоброжелателей, которые любят обсудить её фигуру. Хейтеры часто пеняют, что у ведущей «Дома-2» нет груди.

Певица не комплексует по этому поводу. Она опубликовала фотографии в фиолетовом купальнике и солнцезащитных очках. Возможно, снимки были сделаны на Черноморском побережье, куда Ольга Бузова прибыла, чтобы очистить пляжи от мусора.

«У меня маленькая грудь и толстые ноги, но имеет ли это значение, если у меня большая душа и чуткое сердце», — написала Ольга Бузова.

Снимки получились откровенными и порядком смутили подписчиков. Многие фанаты заметили, что ноги певицы стройные и ей уж точно не стоит переживать насчёт лишнего веса. При этом поклонники единодушно признали, что у ведущей «Дома-2» действительно нет груди. Не обошлось и без замечаний хейтеров.

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«Душевный человек не покажет грудь и попу», «И полное отсутствие чувства что пошло и дёшево, а что нет», «Неприличное фото. Стыдно смотреть», — написали в комментариях недоброжелатели.