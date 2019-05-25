«Это не мой внук»: мать Прохора Шаляпина высказалась о его беременной бывшей подруге

Мать музыканта Прохора Шаляпина заявила, что ее сын не обязан содержать 40-летнюю Татьяну Гудзеву, которая, как она уверяет, ждет от певца ребенка. «Почему мы должны ее содержать? Ей нужны деньги? Пусть устраивается на новую работу. При чем тут Прохор? Я уверена, что это не мой внук», — заявила Елена Колесникова.

Отметим, что несколько дней назад с журналистами связалась бывшая любовь Прохора Шаляпина. Девушка заявила, что находится на восьмом месяце беременности. Причем, как она уверяла, ребенок — музыканта Прохора Шаляпина. Гудзева подчеркнула, что в последние месяцы певец пропал из поля зрения, что в общем-то неудивительно. Она прекрасно осведомлена, что у него роман с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской.

больше по теме Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка Татьяна Гудзева находится на восьмом месяце беременности.

Между тем Гудзева подчеркнула, что ей сейчас не на что жить. У нее уже есть 14-летняя дочка, и двух детей она не потянет. Дело в том, что работодатели, кода узнали о ее беременности, просто ее уволили. Девушка надеется, что Прохор Шаляпин одумается, сам выйдет на связь и поможет ей деньгами, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сам Шаляпин не верит, что это его ребенок. Он наслаждается любовью Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой счастлив последние несколько месяцев.