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«Это не мой внук»: мать Прохора Шаляпина высказалась о его беременной бывшей подруге

Елена Колесникова считает, что музыкант не должен содержать Татьяна Гудзеву.

«Это не мой внук»: мать Прохора Шаляпина высказалась о его беременной бывшей подруге
Прохор Шаляпин/globallookpress.com

Мать музыканта Прохора Шаляпина заявила, что ее сын не обязан содержать 40-летнюю Татьяну Гудзеву, которая, как она уверяет, ждет от певца ребенка. «Почему мы должны ее содержать? Ей нужны деньги? Пусть устраивается на новую работу. При чем тут Прохор? Я уверена, что это не мой внук», — заявила Елена Колесникова.

Шаляпин счастлив в обществе Цымбалюк-Романовской/globallookpress.com

Отметим, что несколько дней назад с журналистами связалась бывшая любовь Прохора Шаляпина. Девушка заявила, что находится на восьмом месяце беременности. Причем, как она уверяла, ребенок — музыканта Прохора Шаляпина. Гудзева подчеркнула, что в последние месяцы певец пропал из поля зрения, что в общем-то неудивительно. Она прекрасно осведомлена, что у него роман с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Между тем Гудзева подчеркнула, что ей сейчас не на что жить. У нее уже есть 14-летняя дочка, и двух детей она не потянет. Дело в том, что работодатели, кода узнали о ее беременности, просто ее уволили. Девушка надеется, что Прохор Шаляпин одумается, сам выйдет на связь и поможет ей деньгами, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сам Шаляпин не верит, что это его ребенок. Он наслаждается любовью Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой счастлив последние несколько месяцев.

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Тэги:

Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева
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«Это не мой внук»: мать Прохора Шаляпина высказалась о его беременной бывшей подруге
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