Прохор Шаляпин устроил романтическое свидание Цымблюк-Романовской

Не так давно Прохор Шаляпин отметил годовщину со дня знакомства с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их отношениям уже год. Певец много путешествует и пока не может брать с собой за границу свою избранницу, так как экс-жена Армена Джигарханяна не имеет возможности покидать Россию из-за судебных разбирательств. Однако это не мешает молодым и влюбленным ходить на свидания.

Шаляпин любит посещать театр вместе с Виталиной, но на днях он решил устроить избраннице романтическое свидание. Сначала они прогулялись по Коломенскому парку и насладились видами. Затем артист привел ее в кинотеатр. Перед сеансом пара поела, но не в ресторане, а в популярной сети быстрого питания, где они отведали жаренную курицу в панировке. «Собрались с Виталиной на „Мстителей“. Это любимый жанр Виталины — Marvel. Она фанатка также, как и я», — поделился Прохор.

Свои впечатления от фильма влюбленные предпочли не рассказывать, но опубликовали фото, сделанное в парке. Поклонники отметили, что они выглядят не просто влюбленными, а счастливыми. «Счастья вам, вы заслужили, быть счастливыми», «Даже становитесь похожими друг на друга! Вот что творит любовь», «Мне кажется, что вы идеальная пар», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Прохор признался, что похоронил отца. Мужчина долгие годы находился в психиатрической клинике. Он умолял сына забрать его, но певец не хотел брать на себя такую ответственность. Молодой человек сначала скрывал, что похоронил родителя. Шаляпин заверил, что нисколько не переживает из-за случившегося, так как не был близок с отцом.