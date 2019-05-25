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Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой

Актриса в очередной раз удивила подписчиков.

Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой
Кристина Асмус / Global Look Press

Кристина Асмус любит удивлять своих поклонников в соцсети Instagram, появляясь перед ними в самых необычных амплуа. Актриса может с легкостью опубликовать фото без макияжа и в растрепанном виде, а затем поделиться утонченным образом в элегантном платье со светского мероприятия.

В этот раз звезда сериала «Интерны» опубликовала снимок в Instagram , на котором она предстала в образе из 90-х: Асмус надела парик с челкой, длинный светлый тренч, темные очки и черные колготки с туфлями.

«Однажды в Голливуде», — коротко подписала кадры актриса.

Многие поклонники отметили, что сначала не узнали ее на новой фотографии. Некоторые также сравнили Кристину с Умой Турман и другими голливудскими актрисами.

Комментарии
www.instagram.com/asmuskristina/

«Я вас не узнала в первую секунду», «Это же не Кристина!?», «Не узнала бы Вас, если бы не ваша родинка на щечке. Эффектная», «Это кто? Я не узнала», «Чем то на молодую Уму смахивает», «Ума Турман отдыхает!)», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что впервые сыграла маму в фильме и показала поклонникам свою первую «кинодочь». Речь идет о картине «Текст», в съемках которой актриса принимает участие.

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InstagramКристина АсмусКристина Асмус последние новостипарик
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Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой
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