Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой

Кристина Асмус любит удивлять своих поклонников в соцсети Instagram, появляясь перед ними в самых необычных амплуа. Актриса может с легкостью опубликовать фото без макияжа и в растрепанном виде, а затем поделиться утонченным образом в элегантном платье со светского мероприятия.

В этот раз звезда сериала «Интерны» опубликовала снимок в Instagram , на котором она предстала в образе из 90-х: Асмус надела парик с челкой, длинный светлый тренч, темные очки и черные колготки с туфлями.

«Однажды в Голливуде», — коротко подписала кадры актриса.

Многие поклонники отметили, что сначала не узнали ее на новой фотографии. Некоторые также сравнили Кристину с Умой Турман и другими голливудскими актрисами.

«Я вас не узнала в первую секунду», «Это же не Кристина!?», «Не узнала бы Вас, если бы не ваша родинка на щечке. Эффектная», «Это кто? Я не узнала», «Чем то на молодую Уму смахивает», «Ума Турман отдыхает!)», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что впервые сыграла маму в фильме и показала поклонникам свою первую «кинодочь». Речь идет о картине «Текст», в съемках которой актриса принимает участие.