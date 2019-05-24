Снова мама: Кристина Асмус показала свою первую «кинодочь»

Актриса попробовала себя в новом амплуа на киноэкране.

Кристина Асмус — успешная актриса, счастливая супруга Гарика Харламова и мама их общей дочери Насти. Звезда сериала «Интерны» часто делится на своей странице в соцсети Instagram семейными снимками.

Однако в этот раз актриса решила опубликовать фотографию со съемок фильма «Текст» и сообщить радостную новость — она снова стала мамой. Но пока только на съемочной площадке. На снимке Кристина запечатлена с девочкой Клементиной, которая сыграет ее дочь в новой кинокартине.

«Доросла до ролей #яжмать. Моя первая кинодочь — Клементина Шипенко. Ласточка моя, ты прекрасна! Счастье было быть твоим партнером!!» — подписала фотографию Асмус.

Оказывается, Клементина — это дочь режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко. Девочке всего четыре года.

В комментариях поклонники принялись расхваливать и саму Кристину Асмус, и ее новоиспеченную «кинодочь».

«Красотки какие», «Ой, какие милые», «Так похожи», «Самые сладкие!!!)», «Милашки», — отметили подписчики.

Напомним, съемки фильма «Текст» начались в январе 2019 года. Картина станет экранизацией одноименного романа Дмитрия Глуховского, вышедшего в 2017 году. Кристина Асмус сыграет в фильме одну из главных ролей.