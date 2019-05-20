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Игорь Николаев рассекретил мужа Мишель Серовой

Дочь Александра Серова долгое время не показывала в публичном пространстве своего возлюбленного. Певец же выступил на свадьбе молодожёнов и опубликовал видео с торжества, где хорошо видно Романа.

Игорь Николаев рассекретил мужа Мишель Серовой
Игорь Николаев. фото: globallookpress

Дочь певца Александра Серова Мишель вышла замуж 11 мая. 26-летняя девушка поделилась кадрами с важного события в Instagram, но до последнего скрывала лицо жениха. Постепенно в Сети появлялось больше подробностей с торжества. Приглашённые звезды публиковали кадры со свадьбы Мишель.

Не остался в стороне и Игорь Николаев. Певец исполнял в ресторане хиты «Выпьем за любовь», «Я люблю тебя до слёз» и другие. Под его композиции танцевали молодожёны и гости мероприятия. Александр Серов заявлял, что не смог попасть на свадьбу дочери, однако Николаев своим видео опроверг слова отца невесты: артист веселился вместе с остальными. В Instagram Игорь Николаев заметил, что Серов светился от счастья. Также певец пожелал радости новым супругам и побольше детей.

На одном из видео Игорь Николаев перед выступлением попросил выбрать у гостей свадьбы, кто будет танцевать медленный танец с невестой – её отец или жених Роман. В итоге под медленную композицию кружились молодожёны.

В конце концов, Николаев выложил ещё одно видео, на котором хорошо видно жениха Мишель и самого Александра Серова. Невеста вместе с супругом подпевала песне, а её отец зажигательно танцевал. Благодаря Игорю Николаеву подробности свадьбы больше не являются тайной для поклонников семейства Серова.

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Игорь Николаев рассекретил мужа Мишель Серовой
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