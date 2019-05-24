«Нашей любви — год»: Лобода впервые опубликовала фото подросшей дочери Тильды

Певица поделилась с поклонниками снимком наследницы в день ее рождения.

Младшая дочь Светланы Лободы отмечает день рождения. Год назад маленькая Тильда появилась на свет в лос-анджелесской клинике Седарс-Синай. В честь радостного события певица впервые показала поклонникам фото подросшей девочки.

На снимке, который Лобода опубликовала в Instagram, она держит наследницу на руках, малышка одета в забавный полосатый костюмчик с большим черным бантом на спине. Лица Тильды почти не видно, но можно заметить, что у нее, как и у мамы, светлые волосы.

«Нашей любви один год», – подписала фото артистка.

Менее чем за полчаса трогательный кадр получил больше двадцати тысяч «лайков». Поклонники от души поздравили ребенка Лободы с праздником и, конечно, пожелали девочке расти здоровой и счастливой. Многие в комментариях отметили, что время пролетело очень быстро.

«Как год? Как же время быстро летит», «Здоровья и счастья малышке», «Так быстро. Пусть растет на радость», «Так время быстро идет, ей уже годик», «Какая сладкая булочка. Пусть будет самая счастливая», «Уже? Такая большая. Счастья ей и здоровья! Как быстро растут чужие дети», – поздравляют Лободу фанаты.

Напомним, старшей дочери певицы Евангелине в апреле исполнилось восемь лет. Отцом девочки является гражданский муж Светланы, хореограф Андрей Царь. Пара рассталась осенью 2014 года, с тех пор о личной жизни Лободы известно мало. По слухам, папа Тильды – фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, в честь которого и назвали малышку.