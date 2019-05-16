НОВОСТИ

Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки

Певица устроила грандиозную вечеринку для 8-летней Евангелины и прокатила её верхом на экзотическом животном.

Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки
Светлана Лобода. фото: globallookpress

Светлана Лобода отпраздновала день рождения дочери ещё 9 апреля, но только сейчас решила показать подписчикам в Instagram, как прошла вечеринка. В честь 8-летия Евангелины певица пригласила аниматоров, которые были одеты в ростовые куклы фей и единорогов.

Изысканно сервированный банкетный стол, большое количество свежих цветов и конфетти привели в восторг именинницу. Главным событием вечеринки стали живые ламы, альпаки и кролики, которые развлекали гостей. Евангелина даже смогла прокатиться верхом на экзотическом животном. «Обожаю такие вечеринки», — подписала видео Светлана Лобода.

Подписчикам понравился грандиозный день рождения Евангелины. Ролик прокомментировала также Нино Чеснер, финалистка шоу «Голос.Дети» и любимая подопечная Лободы. Также известная певица являлась наставницей дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая победила в вокальном конкурсе.

Однако, Светлана Лобода не поздравляла её в Instagram и прессе. Более того, певица вместе с Аллой Пугачевой выдала проигравшим финалистам программы «Голос. Дети» собственные награды. Пока что артистка не высказывается по поводу новости о спорной победе дочери Алсу. В результате специальной проверки Первый канал признал голосование в финале конкурса недействительным.

Напомним, в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала победу дочь Алсу Микелла Абрамова. Большинство зрителей обвинили звездных родителей в накрутке голосов. После проверки выяснилось, что за девочку проголосовало множество неактивных телефонных номеров. Создатели вокального конкурса собираются снять спецвыпуск, в котором финалисты честно сразятся за победу. Возможно, фаворитка Светланы Лободы также получит шанс завоевать первое место.

Вам может быть интересно:

Иеромонах Фотий одобрил отмену итогов шоу «Голос. Дети» Соцсети: «Отец дочери Алсу» хотел подарить Микелле «Голос. Дети», а вместо этого опозорил всю семью» Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Тэги:

день рождения дочериНино ЧеснерСветлана ЛободаСветлана Лобода последние новостиСкандал на шоу "Голос.Дети"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки
Интересно?
Поделись с друзьями: