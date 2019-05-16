Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки

Певица устроила грандиозную вечеринку для 8-летней Евангелины и прокатила её верхом на экзотическом животном.

Светлана Лобода отпраздновала день рождения дочери ещё 9 апреля, но только сейчас решила показать подписчикам в Instagram, как прошла вечеринка. В честь 8-летия Евангелины певица пригласила аниматоров, которые были одеты в ростовые куклы фей и единорогов.

Изысканно сервированный банкетный стол, большое количество свежих цветов и конфетти привели в восторг именинницу. Главным событием вечеринки стали живые ламы, альпаки и кролики, которые развлекали гостей. Евангелина даже смогла прокатиться верхом на экзотическом животном. «Обожаю такие вечеринки», — подписала видео Светлана Лобода.

Подписчикам понравился грандиозный день рождения Евангелины. Ролик прокомментировала также Нино Чеснер, финалистка шоу «Голос.Дети» и любимая подопечная Лободы. Также известная певица являлась наставницей дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая победила в вокальном конкурсе.

Однако, Светлана Лобода не поздравляла её в Instagram и прессе. Более того, певица вместе с Аллой Пугачевой выдала проигравшим финалистам программы «Голос. Дети» собственные награды. Пока что артистка не высказывается по поводу новости о спорной победе дочери Алсу. В результате специальной проверки Первый канал признал голосование в финале конкурса недействительным.

Напомним, в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала победу дочь Алсу Микелла Абрамова. Большинство зрителей обвинили звездных родителей в накрутке голосов. После проверки выяснилось, что за девочку проголосовало множество неактивных телефонных номеров. Создатели вокального конкурса собираются снять спецвыпуск, в котором финалисты честно сразятся за победу. Возможно, фаворитка Светланы Лободы также получит шанс завоевать первое место.