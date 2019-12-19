У Навки нет настроения, а Жасмин махнула на заработки: как прошли съемки новогодней ночи на Первом

Съемки проходили вечером на катке ВДНХ. В помещении выдачи коньков собрались две сотни фигуристов и артистов массовки, ожидавших выхода на лед. Часам к восьми вечера, как раз к тому моменту, когда в Москве пошел сильный дождь со снегом, начались съемки.

Юные фигуристы катались на заднем плане, сразу за сценой, на которой под фонограмму танцевала Жасмин.

Мерзшие рядом сотрудники сцены подбадривали друг друга комментариями: «Вот бог ветра подул, смотри, как наша луна на веревочке закачалась. Видишь?» — показывал монтировщик на огромный светящийся шар, висящий в воздухе.

«А то, видел, конечно. А вот и бог снега вспомнил, что декабрь уже», — ответил другой монтировщик, кивая в сторону парня, который держа в руках картонную коробку, доставал из нее горстями пенопластовую крошку, подбрасывал вверх перед камерой и создавая иллюзию снегопада.

Песня закончилась, режиссер попросил снять дубль для крупного плана.

«И еще просьба к фигуристам на катке: не разъезжайтесь! За артистом пустота, а вы должны быть рядом!» — вежливо, но недовольно произнес он в громкоговоритель.

Съемка крупного плана удалась — Жасмин танцевала, улыбалась, посылала в камеру воздушные поцелуи и кружилась под падающим бутафорским снегом, состоящим из мыльной пены и пенопластовой крошки.

Через пару минут, спустившись со сцены, почти окоченевшая от холода из-за того, что сниматься пришлось в легком платье, на которое был надет ярко-розовый осенний плащ, певица рассказала, что отменила все выступления в этот Новый год.

«Я точно буду отмечать рядом с семьей. Всех денег не заработаешь, концертов не возьмешь. Да, 31 декабря — это самый хлебный день для артиста, но я хочу быть рядом с детьми. Обнимать их, вместе с ними открывать подарки и радоваться празднику, — рассказала Жасмин. — У меня было счастливое детство, родители обожали меня и моего брата, остались только теплые воспоминания. И я хочу, чтобы такие же воспоминания о своем детстве остались и у моих детей».

К этому времени на сцену вышла Татьяна Навка. Под ту же композицию задорно танцевала и улыбалась в камеру.

Когда пришло время снимать крупный план, Навка уже успела переобуть осенние полусапожки на высоких каблуках на удобные теплые зимние ботинки. В них, по крайней мере, было теплее.

«У вас сейчас новогоднее настроение?» — спросили у нее журналисты.

«Нет! — пожаловалась замерзшая под ветром и мокрым снегом фигуристка. — Конечно, на время съемок мы себя подбадриваем. Но декабрь — очень сложный месяц. Больше думаешь о работе».

Навка поделилась с журналистами своими планами на предстоящие вечер и ночь.

«Сразу отсюда поеду на репетицию. До премьеры «Золушки» осталась всего лишь неделя, и придется всю ночь находиться на льду. Очень много всего нужно успеть сделать, ведь, помимо продюсерской работы, на мне еще и режиссерская, — напомнила Татьяна Навка. — Кроме того, я еще работаю как спортсменка, надо накатать свои номера».

Примерно через час Навку и Жасмин снова позвали на сцену, чтобы исполнить номер уже вдвоем. И им это удалось — то ли благодаря внутренним силам, а может, из-за ледяного ветра и дождя они держались перед камерами очень весело, бодро и прекрасно сыграли праздничное новогоднее настроение. После чего снова попали в руки журналистов.

«В этом году в проекте наша звезда — Алина Загитова, и это огромное счастье и удача для нашей большой команды, что она будет участвовать в шоу, — рассказала Татьяна Навка. — Алина впервые в жизни катается в паре. И ей безумно понравилось, когда партнер поднимет ее на руки. Она просто в восторге. Раньше она никогда не пробовала выступать в паре».

Сразу после этих слов Навка умоляюще посмотрела на журналистов и попросила отпустить ее в теплое помещение.

Сцену стали разбирать, на лед выставили мощные софиты, а над площадкой запустили дроны с камерами, пригласили фигуристов, и в воздухе запахло серой. По замыслу автором новогодней программы из-под коньков катающихся фигуристов должны вылетать снопы искр.

«Зарядили ногу?» — спрашивал в мегафон режиссер.

«Да!» — кричали пиротехники.

Рядом с озабоченным видом скучал сотрудник МЧС.

«Просьба к другим фигуристам на льду: не приближайтесь к вашей коллеге, чтобы искры не попали в глаза», — предупредил режиссер, и заиграла музыка.

Через несколько секунд из под коньков одной из девушек вырвался сноп искр.

«Хорошо! Давайте другая ногу», — сказал режиссер.

Другая нога оказалась у другой фигуристки. Ее тоже «зарядили», включили музыку, фейерверк, и режиссер потребовал «еще одну ногу».

После шестой ноги юных фигуристов наконец отпустили, и съемки подошли к концу.

А что получится в итоге, мы все сможем увидеть в новогоднюю ночь на Первом!