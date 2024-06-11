Сопродюсер фильма «Батя 2. Дед» рассказал, чему посвящена картина: «Речь пойдет о не менее важных вещах, формирующих личность»

Начались съемки фильма «Батя 2. Дед». Фото: пресс-служба канала ТНТ

Гавриил Гордеев раскрыл, чему будет посвящен сюжет второй части фильма «Батя».

Недавно было объявлено начало съемок фильма «Батя 2. Дед». Это продолжение полюбившейся многим зрителям комедии «Батя», которая рассказывает о непростом воспитании детей в 90-е годы. В картине снялись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры. 

Для Teleprogramma.pro медиаменеджер Гавриил Гордеев рассказал, что стал сопродюсером фильма. Он рассказал, о чем будет сюжет второй части семейной комедии. 

«План сработал, нашел двоюродного брата по линии отца. С папой еще не встретился, поэтому запускаем второй фильм. Но теперь основная линия посвящена главному отцу в жизни каждого мальчишки моего поколения — деду. В первом фильме мы говорили на тему сложной, но самой важной для воспитания мужчины любви между отцом и сыном. Во втором речь пойдет о не менее важных, формирующих личность, отношениях внука и деда, отца и его отца», — сказал Гордеев.

 Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также