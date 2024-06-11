Сопродюсер фильма «Батя 2. Дед» рассказал, чему посвящена картина: «Речь пойдет о не менее важных вещах, формирующих личность»

Недавно было объявлено начало съемок фильма «Батя 2. Дед». Это продолжение полюбившейся многим зрителям комедии «Батя», которая рассказывает о непростом воспитании детей в 90-е годы. В картине снялись Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры.

Для Teleprogramma.pro медиаменеджер Гавриил Гордеев рассказал, что стал сопродюсером фильма. Он рассказал, о чем будет сюжет второй части семейной комедии.

«План сработал, нашел двоюродного брата по линии отца. С папой еще не встретился, поэтому запускаем второй фильм. Но теперь основная линия посвящена главному отцу в жизни каждого мальчишки моего поколения — деду. В первом фильме мы говорили на тему сложной, но самой важной для воспитания мужчины любви между отцом и сыном. Во втором речь пойдет о не менее важных, формирующих личность, отношениях внука и деда, отца и его отца», — сказал Гордеев.