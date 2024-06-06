Начались съемки фильма «Батя 2. Дед» с Вдовиченковым и Михалковой

Телеканал ТНТ объявил о начале съемок фильма «Батя 2. Дед». Это продолжение полюбившейся многим зрителям комедии «Батя», которая рассказывает о непростом воспитании детей в 90-е годы.

В главных ролях снова появятся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры.

Но пока интригой остается имя артиста, который исполнит роль нового персонажа, связывающего два поколения. Он предстанет перед зрителями в двух образах — деда и его же в молодости в период Великой Отечественной войны. Так как было решено отказаться от второго актера, ему будет сделан сложный пластический грим. Таким образом, артиста смогут состарить или омолодить.

Отмечается, что фильм «Батя 2. Дед» охватит сразу три эпохи — современность, 90-е и 40-е годы. Режиссером выступил Илья Учитель, который также недавно снял «Летучий корабль».

По сюжету, в центре внимания оказываются Макс и Ирина, которые находятся на грани развода и не живут вместе. Когда Макс приезжает забрать сына Диму на осенние каникулы, то выясняется, что мальчик сбежал из дома. Родителям приходится вместе отправиться на его поиски. Они попадают в знакомые места, вспоминают свое детстве и первую любовь.

Примечательно, что съемки пройдут в Московской и Пермской областях. Основным местом съемок стало село Кын, ведущее свою историю с 1763 года и получившее статус исторического поселения в 2020 году.

Также в ролях зрители увидят: Севастьяна Бугаева, Степана Девонини, Анастасию Талызину, Соню Петрову, Юру Степанова и других известных персон. Премьера фильма состоится в 2025 году.