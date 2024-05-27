78-летний Петросян появился на премьере фильма «Манюня: приключения в Москве» вместе с Бледанс

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. А теперь ему довелось сняться в большом кино. Он получил роль в фильме «Манюня: приключения в Москве». Накануне состоялась премьера, на которой юморист появился без своего жены Татьяны Брухуновой. Возможно, что она решила остаться дома с детьми. У пары растет сын Ваган и дочка Матильда.
Примечательно, что о рождении младшей наследницы пара объявила не так давно. Однако на мероприятии Петросян общался с телеведущей Эвелиной Бледанс и был окружен ее вниманием. Она позировала вместе с комиком.
Евгений Петросян и Эвелина Бледанс. Фото: соцсети Эвелины Бледанс
Актриса также привела на премьеру своего «солнечного» сына Семена. 55-летняя Эвелина облачилась в кепку, солнцезащитные очки, яркий топ и короткие шортики, которые подчеркнули ее стройность. Петросяна она держала под руку. Юморист свел себя галантно. С ним на ковровой дорожке успела запечатлеться и исполнительница главной роли Екатерина Темнова. Артист не переставал улыбаться. Он облачился в коралловый пиджак, розовую рубашку, галстук-бабочку. Может быть такой стильный наряд для мужа подобрала Татьяна Брухунова.
«Я сегодня пришел в том же, в чем пришел бы и на любое другое мероприятие», - отметил Евгений Ваганович, пишет KP.RU.
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