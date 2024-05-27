78-летний Петросян появился на премьере фильма «Манюня: приключения в Москве» вместе с Бледанс

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. А теперь ему довелось сняться в большом кино. Он получил роль в фильме «Манюня: приключения в Москве». Накануне состоялась премьера, на которой юморист появился без своего жены Татьяны Брухуновой. Возможно, что она решила остаться дома с детьми. У пары растет сын Ваган и дочка Матильда.

Примечательно, что о рождении младшей наследницы пара объявила не так давно. Однако на мероприятии Петросян общался с телеведущей Эвелиной Бледанс и был окружен ее вниманием. Она позировала вместе с комиком.