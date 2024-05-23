Появились первые фото со съемок нового сезона «Жуков» с похудевшим Павлом Комаровым

Сериал «Жуки» стал успешным проектом канала ТНТ. За три сезона Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин и Максим Лагашкин успели вжиться в свои роли так, что поклонники часто называют имена их персонажей. И теперь стало известно, что сериал продлили на четвертый сезон. Съемки стартуют в мае в деревне Нижние Подгоричи. Уже известен сюжет нового сезона.

Отмечается, что покажут события, которые происходят спустя полтора года после того, как завершился прошлый сезон. Никита приезжает в деревню Жуки, чтобы оформить дембель, так как альтернативная служба у него с друзьями в деревне закончилась. Но на праздник наведывается новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин. Он знает про то, что парни занимались разработкой приложения и хочет «хайпануть» на этом, прославив область.

Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг и задача — спасти деревню.