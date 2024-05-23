Появились первые фото со съемок нового сезона «Жуков» с похудевшим Павлом Комаровым

Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин. Фото: пресс-служба ТНТ

Четвертый сезон сериала «Жуки» снова вернет в деревню Вячеслава Чепурченко, Павла Комарова, Вадима Дубровина и Максима Лагашкина.

Сериал «Жуки» стал успешным проектом канала ТНТ. За три сезона Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин и Максим Лагашкин успели вжиться в свои роли так, что поклонники часто называют имена их персонажей. И теперь стало известно, что сериал продлили на четвертый сезон. Съемки стартуют в мае в деревне Нижние Подгоричи. Уже известен сюжет нового сезона. 

Отмечается, что покажут события, которые происходят спустя полтора года после того, как завершился прошлый сезон. Никита приезжает в деревню Жуки, чтобы оформить дембель, так как альтернативная служба у него с друзьями в деревне закончилась. Но на праздник наведывается новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин. Он знает про то, что парни занимались разработкой приложения и хочет «хайпануть» на этом, прославив область.

Во время застолья губернатору приходит идея снести Жуки, а на их месте построить современный научный кластер. Так у участкового Маслова и компании друзей появляется новый враг и задача — спасти деревню.

Вячеслав Чепурченко и Павел Комаров. Фото: пресс-служба СТС

Актеры были рады вернуться к полюбившимся ролям. Для них этот проект стал одним из самых удачных. 

«Вернуться в Жуки — это как поехать к бабушке в деревню: когда ты там все и всех знаешь, и очень по всем соскучился» — признался Вячеслав Чепурченко.

На первых фото со съемок Комаров предстал сильно похудевшим. Узнать актера теперь очень сложно. Если посмотреть на кадры с первого сезона и новые, то кажется, что это два разных человека. Артист рассказал, что героев сериала ждут новые приключения. 

«Когда нам сообщили о продолжении сериала, я сначала не особо поверил, потому что все-таки третий сезон был финалом, и тут такая неожиданная новость... И, конечно, сначала было здорово, а потом стало и страшно, потому что продолжать историю всегда тяжело. Важно не ударить в грязь лицом, поэтому настрой боевой», — поделился Павел. 

Пока дата премьеры неизвестна. 

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Павел Комаров сильно похудел. Фото: пресс-служба ТНТ

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