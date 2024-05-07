Владимиру Сычеву и Максиму Лагашкину придется выживать в деревне в третьем сезона сериала «Бедный олигарх»

Телеканал ТНТ и кинокомпания братьев Андреасян сообщили, что началась работа над съемками продолжения комедии «Бедный олигарх». Главные роли снова сыграют Владимир Сычев и Максим Лагашкин. Стало известно, что по сюжету, их герои вновь будут сталкиваться с трудностями и испытаниями, однако они окажутся в российской глубинке, где все непросто.

Сычев исполняет роль бывшего олигарха Виктора Гниды, который после чудесного побега из британской тюрьмы, вместе со своими товарищами, возвращается на родину. Но выясняется, что там его совсем не ждут. Все отказываются с ним иметь что-то общее. Он узнает, что бывшая супруга за это время успела переоформить все активы на себя, оставив его без средств к существованию. В итоге ему приходится начинать жить заново в деревне Нижние Васюки.

В новом сезоне комедийного сериала зрители увидят также, Карена Арутюнова, Тимура Батрутдинова, Ивана Филиппова, Янину Студилину. Примут участие в съемках такие персоны, как Кай Метов, Роман Попов и Олег Верещагин.

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«Это будет история про новую ситуацию, в которой окажутся наши герои. Думаю, это будет очень смешно. Истории про богатых в деревне сейчас актуальны как никогда», — сказал продюсер Сарик Андреасян.

Добавим, что премьера сезона состоится летом 2024 года на телеканале ТНТ.