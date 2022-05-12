В Минкультуры РФ рассказали, будут ли продавать алкоголь в музеях

Недавно Сергей Собянин снял запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией, в которой содержится не более 16,5% этилового спирта, в учреждениях культуры и на спортивных сооружениях. Однако, как заявили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры РФ, это относится не ко всем учреждениям.

«Данный эксперимент не будет проходить на площадках федеральных музеев и в музеях-заповедниках, поскольку в прошлом был известный инцидент в Третьяковской галерее».

Напомним, в мае 2018 года один из посетителей Третьяковской галереи, подбежав к картине «Иван Грозный и сын его Иван», схватил металлическую стойку ограждения и нанес ею несколько ударов по полотну. К счастью, картина была защищена стеклом и не пострадала. Выяснилось, что акт вандализма совершил житель Воронежа Игорь Подпорин.

Мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым, и пояснил: на него подействовали 100 граммов водки, которые он незадолго до происшествия выпил в буфете Третьяковской галереи.

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