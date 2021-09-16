В Третьяковской галерее открылась выставка самых скандальных картин

16 сентября в Третьяковской галерее был открыт новый маршрут под названием «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». Он проведет посетителя по самым скандальным картинам, выставленным на экспозицию.

В наши дни всем хорошо известно, что такое хейт, травля и публичное осуждение. Чем новое произведение скандальнее, тем больше о нем говорят. Вот и знаменитая галерея нашла у себя 20 работ, которые давно стали классическими, но в свое время подвергались опале и вызывали жаркие дискуссии. Их снимали с выставок, изымали из каталогов и публично порицали. Но создатель знаменитой галереи собирал даже такие скандальные полотна.

«Современники критиковали Третьякова за отсутствие «правильного выбора», не одобряли многие его покупки. Их нападки, по сегодняшним меркам, не выдерживают критики, настолько дальновидными оказались воззрения и тактика коллекционера. Третьяков не раз писал, что непредвзятую оценку его коллекции смогут дать лишь последующие поколения, потому что истинным судьей станет время», — говорится на сайте Третьяковки.

В маршрут вошли такие произведения, как «Боярыня Морозова» Сурикова, «Березовая роща» Куинджи, «После побоища…» Васнецова, «Сельский крестный ход на Пасхе» Перова, «Иван Грозный и сын его Иван…» Репина и другие. Сегодня трудно сказать, почему современники отвергали эти картины. На этот вопрос и отвечает новая выставка. Она будет работать до 13 марта 2022 года.

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