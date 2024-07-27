Янина Соколовская: «Дочь вслед за мной полюбила детективы и мечтала стать агентом под прикрытием»

- Мне кажется, что удачно сложился кастинг. Александр Устюгов, Алексей Завьялов, которого, к сожалению, нет с нами, Всеволод Цурило и Дмитрий Быковский - такие мушкетеры: каждый харизматичен по-своему, каждый отвечает за определенное направление. Так что у женской аудитории не оставалось шансов не влюбиться (смеется). Кстати, и мужская аудитория тоже любит этот проект - детективная составляющая в нем качественно сильная, а еще подкупает умение главного героя искать компромиссы и поступать при этом по совести. Конечно, есть и фактор романтизации профессии - это тоже немаловажно. Харизма Саши Устюгова (бывший муж Соколовской, от которого и родилась дочь Евгения. - Авт.), которую он привнес в Шилова, заставляет людей пристально следить за ним.

- А у вас были любимые детективы в детстве или юности?

- Да, обожаю истории про Эркюля Пуаро от Агаты Кристи. И, конечно, люблю сериал с Дэвидом Суше в главной роли. Эта любовь, к слову, передалась дочке Жене - она тоже очень любит детективы. И читать, и смотреть. Нравится смотреть «Шерлок» 18+ с Бенедиктом Камбербэтчем. Дошло до того, что дочь даже собиралась идти служить в полицию, чтобы работать агентом под прикрытием. Жутко обижается, когда я это рассказываю: «Мама, как я теперь буду тайным агентом, если ты об этом всем рассказала?!» (Смеется.)

- В предстоящей исторической драме «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого действует множество реально существовавших персонажей - Александр Устюгов играет Сталина, Олег Абалян - Берию. Что за героиня у вас, что это за актриса? Был ли у нее прототип?

- Прообраза как такового нет. Это типичная актриса. Такие были тогда, такие есть и сейчас. Зовут Марина Симонова, ничего выдающегося, к сожалению, в этой роли нет. Но вообще мне очень нравится играть исторические личности - в театре играла Марию Стюарт. И когда ты понимаешь, какую жизнь человек жил, какие чувства испытывал, это сразу дает импульс и силы.

- В работе над такими персонажами что важнее всего, на ваш взгляд? Все равно ведь найдется определенное число зрителей, которые обнаружат несоответствия эпохе.

- Да, история всегда насыщена неточностями, пересказами, разными взглядами на события, поэтому стопроцентно точно это сыграть не получится. Но кино - это художественный вымысел, даже если берем определенную эпоху и героя. И тут уже становится важным, что именно хотят сказать автор, режиссер, сценарист. Но ставить реально существовавшего персонажа с ног на голову тоже странно - всегда хочется максимально приблизиться к первоисточнику и определенным качествам человека, который по-разному себя проявлял. Скажем так, выжимка, экстракт характера.

- А еще ведь оправдать нужно.

- Да, этому и учат в театральных вузах - оправдать героя, чтобы понять, почему он совершает такие поступки. Я, как Яна, могу не принимать его действия и решения, не понимать их, но должна их оправдать. Тогда роль будет органична и правдива - с моим ощущением и отношением к персонажу. Так мы подступаемся максимально близко к личности, и все это, повторюсь, художественный вымысел. Какая оптика и акценты - решает режиссер, а мы, актеры, воплощаем.

- В родном театре вы играете маму в «Денискиных рассказах» 6+. Недавно вышел сериал по этому циклу Драгунского. Как относитесь к новому тренду - экранизации советской классики и ремейкам советских киношедевров?