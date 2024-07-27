Янина Соколовская: «Дочь вслед за мной полюбила детективы и мечтала стать агентом под прикрытием»

Одна из звезд культовой франшизы «Ментовские войны» 16+ (регулярно идет в повторах на НТВ), Янина Соколовская после завершения детективной саги успела сыграть десятки ярких ролей («Райские яблочки» 18+, «Лестница в небеса» 18+, «Королева игры» 18+ и др.), а совсем недавно завершила сниматься в проекте «Любовь Советского Союза» 12+ - исторической драме Никиты Высоцкого, посвященной теме Великой Отечественной войны. В связи с чем журнал «Телепрограмма» и решил расспросить артистку про шарм советских фильмов, отношения с бывшим и нынешним мужьями, а еще про любимую дочь Женю, которая только-только начинает путь актрисы.
- Янина, один из ваших опус магнум - сериал «Ментовские войны» - который год подряд развлекает и увлекает аудиторию: несколько повторов в год подтверждают интерес зрителей к проекту. Почему он такой, как считаете?
В «Ментовских войнах» актриса сыграла сотрудницу пресс-службы ГУВД Елизавету Орлову. Фото: кадр из фильма
- Мне кажется, что удачно сложился кастинг. Александр Устюгов, Алексей Завьялов, которого, к сожалению, нет с нами, Всеволод Цурило и Дмитрий Быковский - такие мушкетеры: каждый харизматичен по-своему, каждый отвечает за определенное направление. Так что у женской аудитории не оставалось шансов не влюбиться (смеется). Кстати, и мужская аудитория тоже любит этот проект - детективная составляющая в нем качественно сильная, а еще подкупает умение главного героя искать компромиссы и поступать при этом по совести. Конечно, есть и фактор романтизации профессии - это тоже немаловажно. Харизма Саши Устюгова (бывший муж Соколовской, от которого и родилась дочь Евгения. - Авт.), которую он привнес в Шилова, заставляет людей пристально следить за ним.
- А у вас были любимые детективы в детстве или юности?
- Да, обожаю истории про Эркюля Пуаро от Агаты Кристи. И, конечно, люблю сериал с Дэвидом Суше в главной роли. Эта любовь, к слову, передалась дочке Жене - она тоже очень любит детективы. И читать, и смотреть. Нравится смотреть «Шерлок» 18+ с Бенедиктом Камбербэтчем. Дошло до того, что дочь даже собиралась идти служить в полицию, чтобы работать агентом под прикрытием. Жутко обижается, когда я это рассказываю: «Мама, как я теперь буду тайным агентом, если ты об этом всем рассказала?!» (Смеется.)
- В предстоящей исторической драме «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого действует множество реально существовавших персонажей - Александр Устюгов играет Сталина, Олег Абалян - Берию. Что за героиня у вас, что это за актриса? Был ли у нее прототип?
- Прообраза как такового нет. Это типичная актриса. Такие были тогда, такие есть и сейчас. Зовут Марина Симонова, ничего выдающегося, к сожалению, в этой роли нет. Но вообще мне очень нравится играть исторические личности - в театре играла Марию Стюарт. И когда ты понимаешь, какую жизнь человек жил, какие чувства испытывал, это сразу дает импульс и силы.
- В работе над такими персонажами что важнее всего, на ваш взгляд? Все равно ведь найдется определенное число зрителей, которые обнаружат несоответствия эпохе.
- Да, история всегда насыщена неточностями, пересказами, разными взглядами на события, поэтому стопроцентно точно это сыграть не получится. Но кино - это художественный вымысел, даже если берем определенную эпоху и героя. И тут уже становится важным, что именно хотят сказать автор, режиссер, сценарист. Но ставить реально существовавшего персонажа с ног на голову тоже странно - всегда хочется максимально приблизиться к первоисточнику и определенным качествам человека, который по-разному себя проявлял. Скажем так, выжимка, экстракт характера.
- А еще ведь оправдать нужно.
- Да, этому и учат в театральных вузах - оправдать героя, чтобы понять, почему он совершает такие поступки. Я, как Яна, могу не принимать его действия и решения, не понимать их, но должна их оправдать. Тогда роль будет органична и правдива - с моим ощущением и отношением к персонажу. Так мы подступаемся максимально близко к личности, и все это, повторюсь, художественный вымысел. Какая оптика и акценты - решает режиссер, а мы, актеры, воплощаем.
- В родном театре вы играете маму в «Денискиных рассказах» 6+. Недавно вышел сериал по этому циклу Драгунского. Как относитесь к новому тренду - экранизации советской классики и ремейкам советских киношедевров?
В роли Екатерины II в постановке Сергея Безрукова «Казанова. Ars Vivendi». Фото: Global Look Press
- Мне очень нравятся произведения Драгунского, рада, что их экранизируют. Да и вообще хорошо отношусь к экранизации советской классики. Свет, душа, темы и мысли, заложенные блестящими советскими авторами, - вот их сейчас не хватает. Да, появились высокие технологии, что хорошо, новые возможности. И детям, я понимаю, тяжело смотреть старые фильмы плохого качества. Поэтому здорово, что для них на понятном киноязыке эти истории пересказываются заново. Главное, чтобы смысл и душа оставались. Ведь эти произведения, на которых мы росли, пропитаны уважением, любовью, дружбой, искренностью. «Помни мою добрость», - как говорится в «Денискиных рассказах».
- Но есть же и чудовищного уровня ремейки...
- Да, к этому отношусь хуже. Качество картинки улучшается, а все остальное - наоборот. Может, кому-то из современных зрителей такие версии интереснее.
- После того, как вы рассекретили миссию дочери Жени, на что она переключилась?
- (Улыбается.) Растет разносторонним человеком. Увлекается конным спортом, танцами и, конечно, театром.
- У дочери двух артистов и не было иного шанса.
- Да, слава богу, на днях поступила в театральный вуз - Щепкинское театральное училище, теперь студентка первого курса, чему мы несказанно рады. Это был долгий путь, тяжелый и непростой. Впереди - не легкий, но увлекательный. Учиться этой профессии сложно, но очень интересно: пропадать днями и ночами в институте, придумывать, творить, любить, ругаться и так далее. Все это для того, чтобы взращивалось новое поколение увлеченных артистов - с любовью к профессии, а не с желанием поскорее прославиться и побольше заработать. Некоторых нынешних артистов это стремление убивает. Сейчас очень быстро вешаются ярлыки на актеров. Сыграл одну роль - и ты «звезда». И в итоге звездная болезнь есть, а профессии нет.
- Как складываются отношения Жени с папой? Часто ли им удается общаться?
- Прекрасно складываются. Это же папа! Часто видятся, постоянно общаются. Они очень похожи. У Саши много работы, у Жени много учебы, но все равно находят время ездить друг к другу из Москвы в Петербург (где живет Александр Устюгов. - Авт.) и наоборот, так что все замечательно.
- А с вашим возлюбленным - Максимом? Легко нашли общий язык?
В кругу своих - с мужем Максимом и дочерью Женей. Фото: личная страница Янины Соколовской в социальной сети
- Абсолютно. Кстати, возлюбленный Максим (Керин - коллега актрисы по РАМТ. - Авт.) теперь уже мой муж. Некоторое количество лет (смеется). С Женей у них замечательные отношения - и дружеские, и человеческие. Могут поговорить на разные темы, втайне от меня заказать фастфуд, хотя я за это ругаю. И шалят, и дружат, и общаются, и обсуждают театр. Часто ходит на его спектакли, на наши спектакли, очень гордится Максимом. Очень хорошая связь, и мне это крайне приятно.
- Что для вас важнее всего в воспитании девочки, девушки?
- Это сложный процесс, который требует терпения, внимания, времени. Прежде всего хочется, чтобы ребенок вырос человеком.
- Расшифруйте.
- Чтобы он понимал, что такое долг, дружба, добро, нежность. Ничего нового тут не скажу. Повторю то, что передали мне родители. Хочется соблюдать заповеди и следовать им.
- А чего вы не хотите допустить ни при каких обстоятельствах?
- Не хочется терять связи. Мы очень откровенны друг с другом. Мне всегда хотелось, чтобы между нами не было дистанции. Чтобы мы с Женей общались на равных. Не хочу, чтобы меня любили за строгость. Или боялись. Хочется, чтоб ребенок любил и уважал за поступки, за работу. Сходила вот дочь на наш с Максимом спектакль «Цветы для Элджерона» 18+ и еще пару дней ходила и смотрела на нас широко распахнутыми глазами - неужели я живу с ними вместе? Ведь мы на сцене создали нечто такое, что привело ее в восторг. Женя сидела и плакала. Спектакль действительно душещипательный. А тут мы - рядом, живем вместе. Вот такие моменты дорогого стоят. Даже не надо говорить каждую минуту «Я тебя люблю». Хочется чистоты и живого общения для ребенка - чтобы дети вылезли из скорлупок интернет-ников и были собой. Это важно. Как и держать слово: если мы что-то обещаем друг другу, обязательно это выполняем. Иное исключено.
- Просто идиллия! А как бы вам хотелось провести вторую половину лета?
- Прекрасный вопрос! Конечно, хотелось бы отдохнуть. Мы занимались поступлением в вуз, а это очень трудоемкий процесс. Фух. И сезон в театре тоже завершился. Хотим поехать отдохнуть перед новым сезоном в РАМТ, а Женя - перед интереснейшим периодом своей жизни. Мне хочется надеяться, что все будет именно так...