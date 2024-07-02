Юрий Музыченко: «Мир куда как сложнее, чем проделки чертиков или созидание небожителей»

На сцене и в отвязных интернет-шоу Юрий Музыченко - татуированный хулиган и безграничный баламут, лицедей и панк, тогда как в жизни - интеллигентный ленинградский мужчина, не употребляющий алкоголь и до гроба верный жене и дочке. Еще некоторое время назад артист выступал в клубах, а теперь собирает большие площадки, пишет музыку к шоу и фильмам («Майор Гром: Игра» 16+), выпускает комиксы, бесконечно гастролирует (150 выступлений за 365 дней) и успевает вести новый проект на ТВ - мистическое реалити «Место силы» (ТНТ), в котором магия и быт соседствуют, как сюр и аскеза в жизни Музыченко. Участники проекта будут разгадывать тайны почти родного для вокалиста Санкт-Петербурга, Юрий их в это время рассудит и подтолкнет к новым свершениям. В связи с этим «Телепрограмма» побеседовала с музыкантом о леших и барабашках, мистике в жизни The Hatters и счастье быть трезвым.
- Юрий, как вам работа в качестве телеведущего? Что было непривычнее всего, а что - веселее?
- Очень интересно посмотреть итоговый результат. Потому что сам процесс примерно такой же, как работать на сцене с музыкальной группой, играть спектакль или вести мероприятие. Здесь просто есть свои особенности, само собой. Да и масштаб и уровень в этот раз о-го-го! А весело было постоянно, так как профессионалы работают всегда играючи!
- Кто из участников шоу поразил вас и чем?
Вся семья в сборе! Фото: личный архив Юрия Музыченко
- К моему удивлению, я много раз был на волосок от того, чтобы поверить в сверхъестественные способности участников, то одних, то других. Но мой скептицизм в итоге только окреп, потому что я не все смог себе объяснить. Так что проблема скорее во мне. А вы хотите - верьте, хотите - нет.
- Как относитесь к нечисти различных мастей? Лешие, ведьмы, домовые, экстрасенсы - существует ли этот теневой мир, как считаете? Или это все сказки?
- Я во все это не верю. Потому как мир и его устройство куда как сложнее, чем проделки чертиков или созидание небожителей, прихоти сущностей. Куда как больше магии в невероятно непредсказуемом стечении совершенно рациональных и закономерных процессов. Но чтобы ездить на машине, совершенно необязательно уметь ее разобрать и собрать самостоятельно, главное - доехать, ведь так? Поэтому если кто-то счастлив и без полных химических, физических, биологических, математических формул и доказанных теорем, подтверждающих все вероятности множеств, то можно порой и на барабашку списать потерянные ключи.
- В вашей жизни происходили паранормальные явления? Или, скажем, чудеса. Можете вспомнить?
- Ничего паранормального со мной не происходило, но вот удивительное, даже до мистического невероятно поразительные стечения обстоятельств - это да! И постоянно! Например, у всех в группе The Hatters жен зовут Аня. И даже у звукорежиссера! Чудеса же?
Фолк-рок-группа The Hatters существует уже 8 лет. Фото: предоставлено пресс-службой
- И правда мистика. Кстати, за год ваш коллектив дал полторы сотни концертов, что тоже выходит за рамки нормы. Как это возможно? И зачем столько? Всех денег не заработать…
- Как это возможно? Нелегко, но кайф от того, что чувствуешь на сцене, все перекрывает. Зачем? Приятно быть востребованным артистом, приятно обмениваться энергией со зрителем, приятно созидать что-то незримое, но такое ощутимое.
- Чем вас привлекает амплуа хулиганистого клоуна? И какие у этой творческой инкарнации есть побочные эффекты, повлиявшие на вас?
- Это не амплуа, это я такой. Просто сцена и творчество - это увеличительные стекла. Это такая оптика, которую я просто настраиваю, а вы наблюдаете.
- Как вы относитесь к мату в творчестве? Это жемчужина русского языка, как в одном известном рэп-батле говорили, или не совсем?
- Всему свое место и время.
На сцене вместе с «Лицедеями». Фото: licedei.com
- На свежих фотосессиях вы выглядите невероятно подтянутым и спортивным. Правда, что вы попрощались с алкоголем? Почему так вышло и как долго готовы держать аскезу?
- Когда-то алкоголь был неотъемлемой частью жизни. Был период, конечно, когда это все казалось веселым и ярким. Но прошло время, и пришло понимание, что как будто бы нужно пожить для окружающих, а не только для себя. Сейчас я в нашей большой семье остался единственным взрослым мужчиной - отца и старшего брата, увы, уже нет. И я ощущаю ответственность за всю женскую часть семьи. Нужно пожить ради моих девочек. Скажу вам, что и без алкоголя жить интересно! А если иногда заниматься спортом, то можно еще и результат хороший увидеть.
- Неужели совсем никогда не хочется бахнуть в пятницу вечером или после тяжелого концерта?
- Спустя несколько месяцев желание выпить пропадает. Пока живу, все хорошо, не страдаю. Обрел гармонию с собой, с окружающими. Живу сейчас больше для них, следя за собой. Вот такой парадокс.
Фото: кадр из клипа - как из настоящего фильма
- В чем вы стараетесь быть примером для дочери?
- Есть выражение «воспитывайте не детей, воспитывайте себя». Я стараюсь следовать этому. На своем примере показываю, как надо относиться к семье, друзьям, жизненным ситуациям. Так поступает и моя жена.
- А чего бы вам никогда не хотелось для дочери?
- Отстойных родителей и плохих друзей.
«Пришло понимание, что нужно пожить для окружающих»
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Юрий Музыченко родился 8 июля 1987 года в Гатчине (Ленинградская область) в семье актера и заведующей цехом. Поступил в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ), а затем и в знаменитый театр «Лицедеи». Участвовал и вел множество интернет-шоу. В 2016 году основал фолк-рок-группу The Hatters, лидером которой является до сих пор. Коллектив выпустил семь альбомов и активно гастролирует. В 2020 году мог принять участие в шоу «Евровидение», которое было отменено. Был ведущим шоу «Маска. Танцы», сочинил саундтрек к реалити-шоу «Последний герой». Любит делать татуировки, в том числе и в честь городов, в которых бывал с концертами. Владеет в Петербурге тату-салоном вместе с женой Анной Никитиной, с которой оформил отношения в 2009 году. В 2010 году у пары родилась дочь Елизавета.
«Место силы» 16+
Суббота/19.00