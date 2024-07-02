Юрий Музыченко: «Мир куда как сложнее, чем проделки чертиков или созидание небожителей»

На сцене и в отвязных интернет-шоу Юрий Музыченко - татуированный хулиган и безграничный баламут, лицедей и панк, тогда как в жизни - интеллигентный ленинградский мужчина, не употребляющий алкоголь и до гроба верный жене и дочке. Еще некоторое время назад артист выступал в клубах, а теперь собирает большие площадки, пишет музыку к шоу и фильмам («Майор Гром: Игра» 16+), выпускает комиксы, бесконечно гастролирует (150 выступлений за 365 дней) и успевает вести новый проект на ТВ - мистическое реалити «Место силы» (ТНТ), в котором магия и быт соседствуют, как сюр и аскеза в жизни Музыченко. Участники проекта будут разгадывать тайны почти родного для вокалиста Санкт-Петербурга, Юрий их в это время рассудит и подтолкнет к новым свершениям. В связи с этим «Телепрограмма» побеседовала с музыкантом о леших и барабашках, мистике в жизни The Hatters и счастье быть трезвым.

- Юрий, как вам работа в качестве телеведущего? Что было непривычнее всего, а что - веселее?

- Очень интересно посмотреть итоговый результат. Потому что сам процесс примерно такой же, как работать на сцене с музыкальной группой, играть спектакль или вести мероприятие. Здесь просто есть свои особенности, само собой. Да и масштаб и уровень в этот раз о-го-го! А весело было постоянно, так как профессионалы работают всегда играючи!

- Кто из участников шоу поразил вас и чем?